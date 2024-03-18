رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 عبر موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أصدرت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين عن طريقة تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024 والمسجد النبوي، حيث يمكن للمعتكفين الدخول على موقع الهيئة واتباع خطوات بسيطة لتتمكن من التسجيل في الاعتكاف داخل أي من الحرمين، ومن خلال الأسطر التالية نبن طريقة التسجيل والتواصل مع الرئاسة للاستعلام عن أمر.

رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024

تهيئ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين لاستقبال المعتكفين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، حيث تقوم عن طريق الهيئة العامة بالتوجيه والإرشاد بشؤون الحرمين تنظيم المعتكفين، ويتم ذلك عن طريق الموقع الخاص بالهيئة الذي يقوم المعتكف بالدخول إليه وتسجيل بيناته والحصول على رَقَم تسجيل ليتمكن بعد ذلك من الحصول على مكان مخصص بأحد الحرمين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسجيل الدخول

سجل في اعتكاف الحرمين الشريفين عن طرق موقع هيئة التوجيه والإرشاد بشؤون الحرمين باتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتوجيه والإرشاد بشؤون الحرمين من الرابط أعلاه. تسجيل الدخول عبر إدخال بيانات الدخول المطلوبة من الصفحة الرئيسة. اختيار خدمة “الاعتكاف”. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. إرسال طلب التسجيل.

رقم هاتف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

تستطيع الحصول على جميع الخدمات المقدم لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف عن طريق التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين من خلال الرقم الموحد 1966 أو أي من الأرقام التالية:

(+966) 8254241

(+966) 0148233610

أهم ما يعتنى به في الحرمين الشريفين هم الزوار الذين قصدوا البيت استجابة لأمر الله تبارك وتعالى لذلك تقدم لهم رئاسة شؤون الحرمين جميع الخدمات بصورة ميسرة، كما بنا طريقة التسجيل في في الاعتكاف وغير ذلك من الخدمات.