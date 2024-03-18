تعرف على زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024 | وكم قيمة زيادة الأجر 𝐦𝐭𝐞𝐬𝐬.𝐠𝐨𝐯.𝐝𝐳

قامت وزارة العمل في الجزائر بتحديد زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024، وهي إلى ذلك بينت قيمة الزيادة وشروطها وموعد الزيادة التي أقرتها الوزارة، جاءت هذه الزيادة اهتمامًا من الوزارة بمساعدة المتقاعدين، حيث يعد المتقاعدين من اكثر الفئات التي تحتاج إلى مساندة لا سيما في هذه الفترة التي تمر بهال البلاد والعالم من أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع للأسعار بشكل غير مسبوق، ومن خلال الأسطر التالية نوضح تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر.

زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024

تم صدور قرار بزيادة أجور المتقاعدين في الجزائر بحيث تراعي هذه الزيادة مستوى كل فئة حسب أجرها التي تتقاضها من راتب التقاعد، حيث تم وضع حد أقصى وأدنى ونسب على حسب راتب التقاعد، ويمكن للتقاعدين الاستعلام عن قيمة الأجر والزيادة عبر هيئة التأمينات الاجتماعية، وفي الفقرة نوضح قيمة زيادة راتب المتقاعدين.

كم زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2024؟

تم صدور قرار من وزارة العمل بزيادة رتب المتقاعدين في الجزائر بنسبة 5% لمن راتبه 20000 دينار، أما من تجاوز راتبه 80000 دينار فإن نسبة الزيادة تكون له بمقدار 2%، وأقرت الوزارة نسبة 3% لمن راتبه بين 20 و 80 ألف دينار.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر

حددت وزارة العمل في الجزائر موعد أجور المتقاعدين على أن تكون مع راتب شهر مايو، كما وضعت شروط لابد من توافرها في المتقاعدين لكي يتمكنوا من الحصول على راتب التقاعد، يمكن كذلك للمتقاعدين الدخول على موقع وزارة العمل للإطلاع على تفاصيل هذه الشروط وقيم الزيادة.