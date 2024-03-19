“متاح هنا”.. رابط التسجيل في وظائف التربية والتعليم في العراق 2024م.. الحق قبل فوات الأوان

زادت عمليات البحث عن وظائف التربية والتعليم في العراق 2024، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في البلاد عن رغبتها في استقطاب عدد كبير من المعلمين والمعلمات لشغل عدد من الوظائف التعليمية، وقد أعلنت الوزارة أن عملية التقديم ستتم من خلال الصفحة الرسمية لها، حيث تسعى دولة العراق جاهدة إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى التعليم داخل مدارسها وجامعاتها، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم رابط وخطوات التقديم على هذه الوظائف فتابعونا.

وظائف التربية والتعليم في العراق 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق عددًا من الوظائف التعليمية، حيث تم فتح باب التقديم بها لمدة 15 يومًا، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وقد أكدت الوزارة أن المتقدمين سيتم قبولهم وفقًا لتأكيدات مديرية التربية والتعليم العراقية، حيث تم توفير عقود تعيين تصل إلى 6000 درجة وظيفية للمعلمين والمدرسين، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أصحاب الإعاقة والنازحين، مع توفير فرص التعيين للإناث والذكور بنسبة 60٪ للذكور و40٪ للإناث.

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم في العراق 2024

أطلقت وزارة التعليم العراقية الصفحة الرسمية الخاصة بها لتسهيل عملية التقديم على الوظائف المتاحة والمُعلن عنها في مجال التربية والتعليم، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في وظائف التعليم في العراق:

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. اختيار أيقونة “وظائف التربية والتعليم”. تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم الكامل ورقم الهوية والمؤهل الدراسي. النقر على أيقونة “إرسال الطلب” والانتظار حتى يتم مراجعته وقبوله من قبل الوزارة.

شروط التقدم على وظائف العراق 2024

قبل التقديم والترشيح لوظائف العراق، يجب الالتزام بالشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لجميع المواطنين العاملين في القطاع التعليمي، وفيما يلي شروط التقديم على وظائف العراق: