“فلوس ولا حبوب”.. الإفتاء المصرية توضح قيمة زكاة الفطر لعام 2024/ 1445 ومتى يجب إخراجها؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد البحث عن قيمة زكاة الفطر لعام 2024، وهي الشعيرة الإسلامية العظيمة التي تعتبر رمزًا للتكافل الاجتماعي ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية القيمة المحددة لزكاة الفطر وفقًا للفترة الزمنية والأسعار، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع البديل، قيمة زكاة الفطر وموعد إخراج الزكاة.

قيمة زكاة الفطر لهذا العام

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام في مصر قد تم تحديدها بـ 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى عن كل فرد، وقد جاءت هذه الفتوى بعد التشاور مع الأئمة والعلماء، واستناداً إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وقد أخذت دار الإفتاء المصرية في الاعتبار ما كان يسير عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون يخرجون ما يقدرون عليه من طعام، مثل صومعة قمح أو شعير أو تمر أو زبيب، وعليه، فقد تم تقدير قيمة زكاة الفطر بما يعادل 2.5 كيلوجرام من صومعة القمح.

مفتي الجمهورية يحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 35 جنيهاً كحدٍّ أدنى، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، فيما حدد فدية الصوم بـ 30 جنيهاً كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر#الشرق_مصر #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/gj8sgyUCW8 — الشرق للأخبار – مصر (@AsharqNewsEGY) March 11, 2024

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

بعد تحديد دار الإفتاء المصرية لقيمة زكاة الفطر لعام 2024 بـ 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى عن كل فرد، زادت الاستفسارات حول موعد إخراجها، وقد حدد الإسلام موعد إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من شهر رمضان قبل صلاة عيد الفطر، ولكن يجوز شرعًا إخراجها قبل ذلك، حتى من أول يوم في رمضان، وناشدت دار الإفتاء المصرية جميع المسلمين بضرورة ووجوب إخراج زكاة الفطر، وذلك تلبية لاحتياجات الفقراء والمحتاجين في مصر خلال شهر رمضان المبارك.