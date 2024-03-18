تكنولوجيا

“مافيش بعد كده عظمه” سعر و مواصفات Redmi Note 13 Pro عيوب و مميزات ريدمي نوت 13 برو

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 12 ساعة
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 هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو أحدث إصدار متوسط من شركة شاومي حيث يأتي بشاشة اموليد بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مع كاميرا خلفية رئيسية 200 ميجا بكسل بمثبت بصري وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل ويعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G99 Ultra مع بطارية 5000 تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .. فدعونا نتعرف هل يعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو الخيار المثالي لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائعة وسعر مناسب ام لا.

مواصفات Redmi Note 13 Pro

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Redmi Note 13 Pro
• ريدمي نوت 13 برو
الحالةتم الإعلان عنه
الأسواق الموجه اليهاموجه للسوق العالمي
تاريخ اعلان عن الجهازيناير 2024
تاريخ صدور الجهازيناير 2024
الوان الجهاز• الأسود
• الأخضر
• الأرجواني

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول161.1 مم
العرض75 مم
السُمك8 مم
وزن الجهاز188 غرام
redmi note 13 pro سعر ومواصفات
redmi note 13 pro سعر ومواصفات

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شرائح: Hybrid SIM

الشاشة

نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.67 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
دقة الشاشة1080×2400 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة20:9
نسبة الشاشة88.9 في المئة
كثافة البيكسلات395 بكسل في كل إنش
درجة السطوع1300 شمعة (اقصى سطوع)
معدل الوميض1920 هرتز
معدل اللمس2160 هرتز
طبقة حمايةزجاج غوريلا جلاس 5
وظائف أخرى• خاصية Always-on display
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 1 مليار لون

العتاد

اسم المعالجMediatek Helio G99 Ultra
دقة التصنيع6 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالجثماني النواة:
• ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز
• سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسوماتMali-G57 MC2
الرام8 أو 12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية256 أو 512 جيجابايت
خيارات التخزين• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 512 جيجابايت (12 جيجابايت)
نوع ذاكرة التخزينUFS 2.2
نوع ذاكرة الرامLPDDR4x
الذاكرة الخارجيةيدعم – بطاقة MicroSD
نقاط AnTuTu450.000 نقطة (v10)

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 13
واجهة المستخدمMIUI 14

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتثلاث كاميرات:
200 + 8 + 2 ميجابكسل
دقة الكاميرا• 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
حجم فتحة العدسة• 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
نوع المستشعر• 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
التقريبتقريب رقمي
التثبيت• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
Slow Motionيدعم
الفيديودقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش يدعم
redmi note 13 pro سعر ومواصفات
redmi note 13 pro سعر ومواصفات

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا16 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.4
مميزات الكاميرا• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
الفيديودقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش لا يدعم

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (2 سماعات)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM يدعم
تقنية Dolby Atmos

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث• إصدار 5.2
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFCيدعم (على حسب السوق)
IR blasterيدعم
منفذ USBمنفذ USB Type-C 2.0

مواصفات اخرى

المستشعرات• جيروسكوب
• التسارع
• البوصلة
• التقارب
انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54)
محتويات علبة الجهاز• الجهاز
• الشاحن (67 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح
redmi note 13 pro سعر ومواصفات
redmi note 13 pro سعر ومواصفات

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم – بقوة 67 واط
مدة شحن البطاريةشحن 100 في المئة في 46 دقيقة
سعة البطارية5000 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم بو
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات Redmi Note 13 Pro

 شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.67 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

 شاشة اموليد ممتازة: يأتي هاتف ريدمي نوت 13 برو بشاشة ممتازة من نوع AMOLED، الشاشة بدقة +FHD ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 5

 دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

 معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Helio G99 Ultra ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

 كاميرا بدقة 200 ميجابكسل: هاتف ريدمي نوت 13 برو يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 200 و 8 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30/60 إطار في الثانية

 بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

 شحن سريع ممتاز: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 100 في المئة خلال 46 دقيقة

 مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2

 بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

عيوب Redmi Note 13 Pro

 لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K

 غير مقاوم للماء بشكل كامل: الهاتف غير مقاوم للماء بشكل كامل، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء فقط

 الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد

سعر Redmi Note 13 Pro

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
السعر بالدولار الأمريكي250 دولار
السعر في مصر12337.5 جنيه
السعر في السعودية937.5 ريال
السعر في الإمارات917.5 درهم
السعر في قطر910 ريال
السعر في الكويت75 دينار
السعر في العراق327500 دينار
السعر في الجزائر33500 دينار
السعر في المغرب2520 درهم
السعر في الأردن175 دينار
السعر في ليبيا1200 دينار
السعر في سوريا3387500 ليرة
السعر في السودان150000 جنيه
السعر في عمان95 ريال
السعر في البحرين95 دينار
السعر في فلسطين927.5 شيكل
السعر في تونس777.5 دينار
السعر في تركيا7222.5 ليرة
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 12 ساعة
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صورة Hanin Miky

Hanin Miky

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