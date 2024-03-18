“مافيش بعد كده عظمه” سعر و مواصفات Redmi Note 13 Pro عيوب و مميزات ريدمي نوت 13 برو

غير قابلة للإزالة

شحن 100 في المئة في 46 دقيقة

• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر

395 بكسل في كل إنش

• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو أحدث إصدار متوسط من شركة شاومي حيث يأتي بشاشة اموليد بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مع كاميرا خلفية رئيسية 200 ميجا بكسل بمثبت بصري وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل ويعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G99 Ultra مع بطارية 5000 تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .. فدعونا نتعرف هل يعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو الخيار المثالي لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائعة وسعر مناسب ام لا.

مميزات Redmi Note 13 Pro

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.67 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

شاشة اموليد ممتازة: يأتي هاتف ريدمي نوت 13 برو بشاشة ممتازة من نوع AMOLED، الشاشة بدقة +FHD ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 5

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Helio G99 Ultra ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

كاميرا بدقة 200 ميجابكسل: هاتف ريدمي نوت 13 برو يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 200 و 8 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30/60 إطار في الثانية

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

شحن سريع ممتاز: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 100 في المئة خلال 46 دقيقة

مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2

بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

عيوب Redmi Note 13 Pro

لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K

غير مقاوم للماء بشكل كامل: الهاتف غير مقاوم للماء بشكل كامل، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء فقط

الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد