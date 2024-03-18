“مافيش بعد كده عظمه” سعر و مواصفات Redmi Note 13 Pro عيوب و مميزات ريدمي نوت 13 برو
هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو أحدث إصدار متوسط من شركة شاومي حيث يأتي بشاشة اموليد بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز مع كاميرا خلفية رئيسية 200 ميجا بكسل بمثبت بصري وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل ويعمل هذا الهاتف بمعالج Helio G99 Ultra مع بطارية 5000 تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .. فدعونا نتعرف هل يعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هو الخيار المثالي لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائعة وسعر مناسب ام لا.
مواصفات Redmi Note 13 Pro
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• Redmi Note 13 Pro
• ريدمي نوت 13 برو
|الحالة
|تم الإعلان عنه
|الأسواق الموجه اليها
|موجه للسوق العالمي
|تاريخ اعلان عن الجهاز
|يناير 2024
|تاريخ صدور الجهاز
|يناير 2024
|الوان الجهاز
|• الأسود
• الأخضر
• الأرجواني
أبعاد وهيكل الجهاز
|الطول
|161.1 مم
|العرض
|75 مم
|السُمك
|8 مم
|وزن الجهاز
|188 غرام
الشبكات والشرائح
|شبكة 2G
|يدعم
|شبكة 3G
|يدعم
|شبكة 4G
|يدعم
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة انترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: Hybrid SIM
الشاشة
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|نسبة الشاشة
|88.9 في المئة
|كثافة البيكسلات
|395 بكسل في كل إنش
|درجة السطوع
|1300 شمعة (اقصى سطوع)
|معدل الوميض
|1920 هرتز
|معدل اللمس
|2160 هرتز
|طبقة حماية
|زجاج غوريلا جلاس 5
|وظائف أخرى
|• خاصية Always-on display
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 1 مليار لون
العتاد
|اسم المعالج
|Mediatek Helio G99 Ultra
|دقة التصنيع
|6 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|ثماني النواة:
• ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز
• سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|Mali-G57 MC2
|الرام
|8 أو 12 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|256 أو 512 جيجابايت
|خيارات التخزين
|• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 512 جيجابايت (12 جيجابايت)
|نوع ذاكرة التخزين
|UFS 2.2
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR4x
|الذاكرة الخارجية
|يدعم – بطاقة MicroSD
|نقاط AnTuTu
|450.000 نقطة (v10)
نظام التشغيل
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MIUI 14
الكاميرا الخلفية
|عدد الكاميرات
|ثلاث كاميرات:
200 + 8 + 2 ميجابكسل
|دقة الكاميرا
|• 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
|حجم فتحة العدسة
|• 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
|نوع المستشعر
|• 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
|التقريب
|تقريب رقمي
|التثبيت
|• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
|Slow Motion
|يدعم
|الفيديو
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
|فلاش
|يدعم
كاميرا السيلفي
|دقة الكاميرا
|16 ميجابكسل
|حجم فتحة العدسة
|F/2.4
|مميزات الكاميرا
|• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
|الفيديو
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
|فلاش
|لا يدعم
الصوتيات
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|يدعم
|–
|تقنية Dolby Atmos
الإتصالات
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.2
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم (على حسب السوق)
|IR blaster
|يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
مواصفات اخرى
|المستشعرات
|• جيروسكوب
• التسارع
• البوصلة
• التقارب
|انواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54)
|محتويات علبة الجهاز
|• الجهاز
• الشاحن (67 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح
الشحن والبطارية
|الشحن السريع
|يدعم – بقوة 67 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 100 في المئة في 46 دقيقة
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة
|غير قابلة للإزالة
مميزات Redmi Note 13 Pro
شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.67 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة
شاشة اموليد ممتازة: يأتي هاتف ريدمي نوت 13 برو بشاشة ممتازة من نوع AMOLED، الشاشة بدقة +FHD ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 5
دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج Mediatek Helio G99 Ultra ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول
كاميرا بدقة 200 ميجابكسل: هاتف ريدمي نوت 13 برو يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 200 و 8 و 2 ميجابكسل، الكاميرا تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة FHD بمعدل 30/60 إطار في الثانية
بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)
شحن سريع ممتاز: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 100 في المئة خلال 46 دقيقة
مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2
بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة
عيوب Redmi Note 13 Pro
لا يدعم تصوير 4K: الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K
غير مقاوم للماء بشكل كامل: الهاتف غير مقاوم للماء بشكل كامل، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء فقط
الشرائح: الهاتف لا يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ميموري كارد معا في نفس المكان، الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM أو شريحة SIM وحدة وبطاقة ميموري كارد
سعر Redmi Note 13 Pro
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|السعر بالدولار الأمريكي
|250 دولار
|السعر في مصر
|12337.5 جنيه
|السعر في السعودية
|937.5 ريال
|السعر في الإمارات
|917.5 درهم
|السعر في قطر
|910 ريال
|السعر في الكويت
|75 دينار
|السعر في العراق
|327500 دينار
|السعر في الجزائر
|33500 دينار
|السعر في المغرب
|2520 درهم
|السعر في الأردن
|175 دينار
|السعر في ليبيا
|1200 دينار
|السعر في سوريا
|3387500 ليرة
|السعر في السودان
|150000 جنيه
|السعر في عمان
|95 ريال
|السعر في البحرين
|95 دينار
|السعر في فلسطين
|927.5 شيكل
|السعر في تونس
|777.5 دينار
|السعر في تركيا
|7222.5 ليرة