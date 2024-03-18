“إجا الحلو”.. اضبط الآن تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024م على النايل سات وعرب سات وفرح الولاد

قناة وناسة الفضائية للأطفال هي قناة فضائية مجانية يمكن متابعتها عبر الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك، كما يمكنك متابعة قناة وناسة الفضائية والاستمتاع بجميع الأغاني التي تعرضها القناة عبر التردد الجديد الذي سنعرضه في هذا المقال عبر موقع البديل فتابعونا.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد على النايل سات

تقدم قناة وناسة للأطفال أفضل الأغاني والبرامج الفنية التي يحبها الأطفال، وتقديمها باللغة العربية يعد من أسباب شهرتها في العالم العربي، كما يمكن متابعة قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد وناسة للأطفال على عرب سات

يمكن لمحبي قناة وناسة الفضائية للأطفال متابعتها على القمر الصناعي عرب سات، والاستمتاع بكافة برامجها ومحتواها عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أشهر أغاني وناسة بيبي كيدز

تتابع الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي أغاني قناة وناسة الفضائية بشغف، حيث يستمتعون بمشاهدة كل ما هو جديد من أغاني وبرامج الأطفال، ومن بين أغاني قناة وناسة، نجد ما يلي: