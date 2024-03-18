“انخفاض كبير”.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18 مارس 2024 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك المصرية،اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024، وذلك بعد تسجيل انخفاض كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السابق، وذلك وفقًا لمواقع البنوك المصرية الإلكترونية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فتابعونا.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهدت عدة بنوك مصرية اليوم تراجعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وإليكم الأسعار التي سجلها اليوم:

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 48.27 جنيه.

سعر البيع: 48.37 جنيه.

بنك مصر:

سعر الشراء: 47.25 جنيه.

سعر البيع: 48.89 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 47.25 جنيه.

سعر البيع: 47.35 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 47.27 جنيه.

سعر البيع: 47.37 جنيه.

الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

إليكم أحدث الأسعار للدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الأخرى:

بنك البركة:

سعر الشراء: 47.20 جنيه.

سعر البيع: 48.30 جنيه.

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 47.20 جنيه.

سعر البيع: 47.30 جنيه.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 47.20 جنيه.

سعر البيع: 47.30 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 47.90 جنيه.

سعر البيع: 48 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 47.20 جنيه.

سعر البيع: 47.30 جنيه.

انخفاض في سعر الدولار

أظهرت التقارير الخاصة أن سعر الدولار تراجع في معظم البنوك المصرية إلى 47.70 جنيهًا للدولار، صباح اليوم، نتيجة زيادة المعروض من الدولار، ومن المتوقع أن يستمر في التراجع في الأيام القادمة بسبب زيادة عمليات التنازل عن الدولار، ويتنوع المتنازلون عن الدولار من أقارب المصريين في الخارج وغيرهم، حيث يشمل ذلك من كانوا يقومون بشرائه للمضاربة في السوق السوداء، أو حتى الذين اقتنوه كتحوط لمستقبل الجنيه المصري.