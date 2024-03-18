“عشان ما يضيعش حقك”.. فصل الموظفين من الشركة وعدم عودتهم نهائيا في هذه الحالات ضمن قانون العمل الجديد! إيه هي؟

وضعت قواعد محكمة وشاملة بموجب القانون العمل الجديد لحماية حقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وقد تم تداول هذا النظام في مجلس النواب والاتفاق على تنفيذه بين الأيدي العاملة واصحاب العمل لضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة، بينما تصان حقوق أصحاب الأعمال أيضًا أما في حال إخلال أي من الموظفين بواجباته فإنه سيواجه أشد الجزاءات المقررة.

حالات فصل الموظفين من العمل وفقا لقانون العمل الجديد

‏تم اضافة مادة جديدة إلى القانون الخاص بالعمل مليئة بالحزم والجدية حيث يتم توقيع أقصى العقوبة على الموظف الذي يتم إجراء تحليل المخدرات له.

وتكون النتيجة إيجابية ففي هذه الحالة سوف يتعرض هذا الموظف إلى الفصل بشكل نهائي من الوظيفة الخاصة به، وأيضًا سوف يتم دفع غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، وإذا تم اكتشاف أن أحد العاملين في المؤسسة يتستر على هذا الشخص سوف يتم تغريمه لدفع 200 ألف جنيه غرامة مثل الشخص السابق.

والجهات المسؤولة لا تكون بحاجة إلى أي أدلة بجانب تحليل المخدرات حتى وإن كان هذا الموظف سيئ السمعة.

‏حالات يتم فيها فصل الموظفين

‏هناك أيضًا مجموعة من الحالات التي يتعرض فيها الموظف إلى الفصل: