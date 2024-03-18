“ضحك من الفطار للسحور “.. اضبط تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية.. سلي طفلك في البيت

‏تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات، تعتبر قناة توم وجيري واحدة من قنوات الأطفال المعروفة الشهيرة استطاعت أن تسيطر على قلوب الكثير من الأطفال والكبار أيضًا، لما تقدمه من أفلام كرتونية رائعة بالإضافة إلى عرض حلقات طويلة من المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري المفضل لدي الكثير من الأطفال، ونظرًا لأهمية القناة ومحتواها المسلي الرائع يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن التردد الجديد الخاص بها حتى يستمتع بها الأطفال.

‏تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

‏تقوم القناة بعرض محتوى متميز ومجموعة رائعة من الأفلام الكرتونية المعروفة سواء أفلام ديزني أو الأفلام الخاصة بالشخصيات الكرتونية المشهورة مثل توم وجيري وغيرها من الأفلام التي يبحث عنها الكثير من الأطفال ويخبعا أيضًا الكبار و لان القناة متميزة يتم البحث المستمر عن التردد الجديدة الخاص بها وسوف نتعرف على التردد القناة على النايلسات:

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد :12149.

الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز : 27500.

‏معدل تصحيح الخطأ : ⅚.

‏تردد قناة توم وجيري الجديد على العربسات

‏بسبب أهمية القناة بالنسبة للكثير من الأطفال ونظرًا لأن القناة تسعى لزيادة شعبيتها فهي تقوم بطرح محتوى القناة على عدد من الأقمار الصناعية حتى تصل القناة ومحتواها الرائع المتميز إلى كافة الأشخاص في مختلف أنحاء العالم ليستمتعوا بمحتواها المتميز الخاص بالأطفال، ولذلك فإنه تردد القناة على العرب سات:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11315 .

الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز : 27500.

‏معدل تصحيح الخطأ : ⅚.

‏برامج قناة توم وجيري

‏تقدم القناة مجموعة رائعة من الأفلام الكرتونية لمجموعة شهيرة من الشخصيات الكرتونية ومن أشهر الأفلام الكرتونية المقدمة على شاشة القناة: