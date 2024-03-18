الحديد رخص ياناس.. انخفاض غير متوقع في اسعار الحديد اليوم الاثنين 18مارس 2024.. قوم ابني للعيال يلا

يسرنا أن نقدم لكم تحديثا لأسعار الحديد والإسمنت في المعاملات المالية لليوم، الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر مارس لسنة 2024، مع التأكيد على أن الأسعار المعروضة تعتمد على نظام التسليم المباشر من الشركة المصنعة، وفقاً لما أوردته غرفة الصناعات الحديدية، فإن أسعار الحديد قد شهدت انخفاضاً مؤخراً بلغ حوالي أربعة عشر ألف جنه مصري، وذلك نتيجة لتدني قيمة الدولار الأمريكي.

أسعار الحديد اليوم

في يومنا هذا، شهدت أسعار الصلب ارتفاعًا في شركة عز حيث بلغت حوالي 48 ألف جنيه مصري لكل طنطن، أما في شركة بشاي، فقد بلغت تكلفة الطن 47,500 جنيه مصري. في السياق نفسه، أصدرت شركة حديد السويس للصلب بيانًا يفيد بأن السعر الحالي للطن هو 47 ألف جنيه مصري.

اليوم، سُجلت تكلفة الطن الواحد من الحديد في شركة المصريين بمبلغ 47500 جنيه مصري، في حين أنها وصلت إلى حوالي 47000 جنيه في حديد الكومي، أما بالنسبة لحديد العشري فقد وصل إلى القيمة نفسها لشركة المصريين وهي 47500 جنيه لكل طن، وظل سعر الطن ثابتاً في شركة مصر ستيل عند مبلغ 47000 جنيه، بينما التحقت بيانكو بنفس سعر شركة المصريين وحديد العشري وهو 47500 جنيه لكل طن من الحديد.

كشفت السجلات الخاصة بشركة الجارحي اليوم أن القيمة الحالية للطن الواحد من الحديد قد بلغت 48000 جنيه مصري وبالمثل، فقد سجلت أسعار الحديد في شركة حديد الداخلية نفس الرقم، 48000 جنيه للطن. في الوقت نفسه، تم تحديد سعر الطن في شركة الجيوشي بمبلغ 47000 جنيه، وهو نفس السعر المسجل في شركة المراكبي، والذي يعادل 47000 جنيه لكل طن. بينما تم تسجيل سعر الطن في شركة عطية بمبلغ 47500 جنيه

سُجّلت اليوم في الأسواق قيمة طن الحديد الموجه للمرافق الاستثمارية بحد أدنى 47 ألف جنيه مصري، بينما وصل سعر طن الحديد الخاص بالمصانع التي تقوم بعملية الدرفلة إلى 48 ألف جنيه كنقطة انطلاق

أسعار الأسمنت اليوم