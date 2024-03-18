“ماما زمانها جايه”.. استقبل NOW تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 للاطفال على القمر الصناعي النايل سات + عرب سات .. بجودة عالية HD

عندما صدرت ترددات جديدة لقناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات تميزت هذه القناة بتقديمها محتوى مخصصاً للأطفال، غنياً بالفوائد وكفيل بدعم نمو قدراتهم الذهنية والإدراكية تعرض القناة كذلك تشكيلة واسعة من الأناشيد والأغاني المميزة التي تهدف إلى تنمية ذهن الأطفال وتشجيع اهتماماتهم نحو القيم الإسلامية ومن هذا المنطلق، يجد العديد من الوالدين أنفسهم في رحلة بحث عن التردد الجديد للقناة للتمكن من تسطيبها وتوفير محتواها الهادف لتسلية أبنائهم.

‏تردد قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات 2024

‏جميع الأمهات يرغبون في أن يجلس ابنائهم أمام التلفزيون حتى يتمكنوا من إنجاز المهام اليومية، ولكن يبحثون عن أفضل القنوات التي تقدم لهم محتوى راقي ومميز ويقدم النفع والفائدة للأطفال ويساعد على جذب انتباهك أيضًا وتكون طيور الجنة واحدة من أشهر هذه القنوات التي يتم تقديم على شاشتها فئة متنوعة من البرامج والأغاني الخاصة بالأطفال، ولذلك سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديدة على النايل سات:

التردد : 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

‏تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

‏يحرص الكثير من الآباء على تحميل هذه القناة ويبحثون عن التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة نظرًا لما تقدمه من محتوى هادف لا يتعارض مع العادات والتقاليد بما يعمل على زيادة قدرات الأطفال لأنها تعرض لهم معلومات إسلامية ومعلومات حياتية أيضًا:

التردد : 11310 .

القمر الصناعي : عرب سات.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة