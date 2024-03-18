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“صدمة بكل المقاييس”.. تحذير هام لأصحاب المعاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية: سيتم وقف المعاش لهذه الفئات

تحذير هام لأصحاب المعاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية : سيتم وقف المعاش لهذه الفئات

صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ ساعتين
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ايقاف صرف المعاشات لهذه الفئات
ايقاف صرف المعاشات لهذه الفئات

إن إجراءات إسقاط المستفيدين من المعاش في مصر تتطلب دراسة دقيقة وتأمل مستنير في الحالات الخاصة بايقاف المعاش، بالالتزام بالمعايير العدالة والنزاهة حيث ينبغي مراجعة جميع الحالات بعناية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، مع الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المنظمة للمعاشات يعتبر الاحتيال وتقديم المعلومات الكاذبة وتزوير الوثائق من الأسباب الرئيسية التي تدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لإسقاط المستفيدين من المعاشات وغيرها من الحالات الت تتسبب في ايقاف المعاش عن صاحبه.

ايقاف صرف المعاشات
ايقاف صرف المعاشات

إيقاف المعاشات لهذه الفئة 2024

  • إسقاط المستفيدين من المعاشات يتطلب دراسة دقيقة للقضايا المتعلقة بالدخل مثلاً في حالة ظهور بيانات تشير إلى أن المستفيد يحقق دخلًا كبيرًا.
  • ويجب أيضًا مراجعة الحالات التي قد لا تكون بحاجة للمعاش، مثل تحسن الظروف المادية للمستفيد أو بدء عمله الخاص بدوام كامل أو تلقيه دعم مالي آخر.

حالات أخرى لإسقاط المعاشات

  • عند وفاة المتقاعد، يجب تعليق صرف المعاش لتجنب أي انتهاكات أو استخدام غير مشروع للمعاش بعد وفاته.
  • وفي حال زواج الأرملة أو المطلقة، يتم وقف المعاش بشكل كامل  وفقًا للوائح والقوانين التي تنظم نوع الدعم والمعاش.
  • كما يتم إلغاء صرف المعاش في حال ثبوت ممارسة المتقاعد أي نشاط تجاري آخر يعود عليه بأرباح كبيرة.
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صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ ساعتين
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صورة Mohamed Mostafa

Mohamed Mostafa

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