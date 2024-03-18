بعد الإعلان اللي نزل في رمضان شوف تمويل البنك الزراعي كام لكل الفئات بالضمانات دي

تمويل البنك الزراعي كام، الكثير من الأشخاص يتساءلون عن برامج التمويل التي يتيحها البنك الزراعي المصري، حيث أعلن البنك عن توفر العديد من التمويلات المختلفة المقدمة للعملاء، كما تتميز هذه التمويلات بسهولة إجراءات الحصول عليها ضمن الشروط، وتمنح العميل فترة سداد يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، تابع معي المزيد من التفاصيل

تمويل البنك الزراعي كام

كما ذكرت أن البنك الزراعي يقدم العديد من التمويلات لعملائه، حيث يمكنك الحصول على قرض من البنك الزراعي تصل قيمته إلى مليون جنيه إذا كنت موظف، وتكون فترة سداد حتى 10 سنوات، والجدير بالذكر أن هذا القرض يمنح للعملاء سواء بضمان تحويل الراتب أم لا، وتكون الفائدة على هذا القرض 24.25% متناقصة، أي أنها تعادل 13.47%.

تمويل أصحاب المعاشات من البنك الزراعي

يتيح البنك أيضًا تمويل شخصي لأصحاب المعاشات، ويكون الضمان هو تحويل المعاش على البنك الزراعي، وتكون قيمة هذا القرض متغيرة تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، أما الفائدة على هذا القرض تكون متناقصة بنسبة 24.25% أي ما يعادل 13.47% كقيمة ثابتة.

تمويل باب رزق من البنك الزراعي

من المعروف أن تمويلات البنك الزراعي لعملائه تختلف حسب الفئة التي تحصل على هذا القرض، وهنا أتاح البنك تمويل لأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة، وتكون بفائدة تصل إلى 12.25% متناقصة، وتعادل 7% ثابتة، وهذا القرض لا يحتاج هذا القرض إلى ضمانات للحصول عليه، وتصل فترة سداده من 6 إلى 12 شهر، أما قيمة القرض تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه.