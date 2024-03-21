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سهلة وبتدوب فى البق.. طريقة عمل رموش الست
رموش الست تأتي ضمن أشهر الحلويات الشرقية المفضلة لدى العديد من الأشخاص كما أنها تعتبر من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وبأقل التكاليف الممكنة والمتاحة، رموش الست مفضلة ويحبها الكثير من العائلات إذا كانوا أطفال أو كبار بالإضافة إلى أنها مشبعة وسهلة التحضير بالرغم من أن الكثير من الأشخاص تعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ومعقدة وتأخذ وقت طويل وتكاليف ولكن هي من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها بالمنزل.
طريقة عمل رموش الست
تعتبر طريقة عمل رموش الست من الوصفات البسيطة والسهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولذلك يجب أن تتجنب شرائها من محلات الحلويات ليس فقط من أجل التكلفة ولكن أيضاً من أجل ضمان المكونات ونظافتها، ومكونات عمل رموش الست كالآني:
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة من دقيق السميد.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.
- نصف كوب سمنة أو زبدة.
- نصف كوب سكر بودر.
طريقة تحضير الشربات
- قومي بتحضير كوب سكر ثم وذوبيه في كوب ماء على النار.
- بعد الغليان قومي بإضافة عصير نصف ليمونة حتى تتماسك.
- قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم اتركي الخليط على النار لمدة ربع ساعة ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
طريقة تحضير رموش الست
- خلط السمنة مع السكر والبيض والفانيليا في وعاء لمدة دقيقة تقريباً.
- امزجي كل المكونات الجافة مع بعضها البعض في وعاء آخر، والمكونات الجافة هي الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند والبيكينج بودر.
- قم بإضافة تلك المكونات إلى الخليط السائل حتى تتكون عجينة لينة سهلة التشكيل.
- عليكي بتشكيل العجينة على شكل أصابع بيضاوية الشكل مثل المحلات، ثم قومي بتحضير صينية مدهونة بقليل من السمنة وضعي بها رموش الست.
- وضيعها في الفرن الساخن مسبقاً لمدة 15 دقيقة حتى تحصلي على لون ذهبي، وبعد ذلك قومي بسقيها بالشربات بعد خروجها من الفرن وقومي بتقديمها في طبق تقديم وتزين بالفستق المبشور أو جوز الهند حسب الرغبة.