شكل مختلف للجلاش.. طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

الجلاش الحلو بالكاستر من ألذ وابسط وصفات الحلويات التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار، وتبدأ المطاعم في تقديم هذا النوع من الحلويات ولكن بتكاليف مرتفعة تكاد تكون أضعاف عمل الوصفة في المنزل ولذلك تعمل الأمهات على توفير مكوناتها لكي تستطيع تحضيرها بسهولة.

مكونات الجلاش بالكاستر

الجلاش بالكاسترد هو محبوب الكل بسبب بساطته في الطعم والمكونات الاقتصادية التي تستطيع الحصول عليها ومتوفرة في كل الأماكن.

علبة جلاش مجمدة جاهزة.

3 كوب حليب.

2 حبة بيض.

¼ كوب دقيق.

4 م ص نشا.

50 جم زبد.

¾ كوب سكر.

مغلف فانيليا.

ومن أجل دهن الطبقات قومي بتحضير خليط من 150 جم زبد و1/2 كوب زيت.

سكر بودرة منخول من أجل التزيين.

ومن أجل الشربات قومي بتحضير 2 ونصف كوب من السكر.

3 كوب ماء.

¼ كوب عصير ليمون.

نغلي كل المكونات لمدة 5 دقائق ونتركها حتى تبرد.

طريقة تحضير حشوة الكاسترد

قومي بخلط السكر مع 2 ونصف كوب حليب، ثم ضيفي الدقيق والنشا والفانيليا واخلطيهم جيداً بالمضرب.

رفع الخليط من على النار، ثم اخلطي البيض مع باقي الحليب وضيفي ه على الخليط السابق واستمري في التقليب حتى يثقل القوام.

إضافة الزبدة واستمري في التقليب حتى تذوب ثم ارفعي خليط الكاسترد من على النار وغطي وجهها ببلاستيك المطبخ واتركيها حتى تبرد تماماً.

طريقة تحضير الجلاش بالكاستر