الفلوس هتنزل في ال ATM مواعيد مرتبات مارس وابريل بالزيادة الرئاسية الأخيرة//الفلوس كتير إن شاء الله

مواعيد مرتبات مارس وابريل بالزيادة، مع اقتراب صرف مرتبات شهر مارس يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس، خاصةً بعد قرار تطبيق الزيادة بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يتساءلون أيضًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل القادم، حيث تكرر هذا السؤال كثيرًا منذ بدء شهر رمضان المبارك، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مواعيد مرتبات مارس وابريل بالزيادة

كما ذكرت أن هذا السؤال يتردد كثيرًا من قبل العاملين في القطاعات الحكومية ، خاصةً بعد التصريحات التي صدرت من قبل وزارة المالية بخصوص صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة التي مقرر تطبيقها بداية من شهر مارس، كما تتضمن هذه الزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين، وذلك بناءً على أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من القرارات الجديدة أقرتها الوزارة،هذا وقد قرر وزير المالية قواعد صرف الزيادات، وكذلك تحديد كيفية حساب العلاوة الدورية، والحافز الإضافي، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للأجور، وبناء عليه فإن موعد صرف رواتب شهر مارس يتم صرفها وفق جدول، وهي كالتالي:

يتم صرف أول دفعة من المرتبات مع الزيادة المقررة بداية من يوم الخميس 21 مارس – 11 رمضان.

ويبدأ الصرف في اليوم الثاني الأحد الموافق 24 مارس – 14 رمضان.

أما اليوم الثالث الذي يتم فيه صرف المرتبات فيكون يوم الإثنين يوم 25 مارس مع زيادة الحد الأدنى.

صرف اليوم الرابع يوافق الثلاثاء 6 من شهر مارس مع صرف الزيادات المقررة.

يستمر صرف الرواتب في اليوم الخامس الموافق الأربعاء 27 مارس.

زيادة الحافز الإضافي لشهر مارس 2024

تم الإعلان عن الحافز الشهري الإضافي الذي يتم صرفه مع أساسي المرتب كل شهر من قبل وزير المالية، حيث قرر زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بها كذلك، وجاءت هذه الزيادات بفئات مالية مقطوعة كما يلي:

500 جنيه للدرجة السادسة.

550 جنيه للدرجة الخامسة.

600 جنيه للدرجة الرابعة.

650 جنيه للدرجة الثالثة.

700 جنيه للدرجة الثانية.

750 جنيه للدرجة الأولى.

800 جنيه مدير عام .

850 جنيه درجة عالية.

900 جنيه درجة ممتازة.

ويمكن للأشخاص الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ أن يستفيدوا من هذا القرار بالحصول على هذا الحافز كجزء من الأجر المكمل أو المتغير.