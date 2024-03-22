وقك وفلوسك وروح ع البنك| شقق الإسكان على 7 سنوات تقسيط الطرح الجديد+موعد التقديم

شقق الإسكان على 7 سنوات تقسيط، الكثير من المواطنين في مصر يريدون التقديم في شقق الإسكان الجديدة التي تم طرحها من قبل الحكومة، والتي تكون بالتقسيط على مدار 7 سنوات، حيث سعت الوزارة إلى توفير وحدات سكنية تكون في متناول محدودي الدخل، وبأسعار مدعمة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي التي تقوم بطرح شقق الإسكان بشكل دوري، تابع معي لمعرفة باقي التفاصيل.

شقق الإسكان على 7 سنوات تقسيط

كما ذكرت أن وزارة الإسكان قامت بتوفير العديد من الوحدات السكنية التي تناسب جميع الفئات، ويتم تقسيطها على مدار 7 سنوات، على من يرغب في الحصول على أحدى هذه الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان المصرية يجب عليك أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص وزارة الإسكان المصرية.

ما هي شروط الحصول على وحدة سكنية من مشاريع وزارة الإسكان؟

إذا أراد شخص أن يحصل على وحدة سكنية مقدمة من وزارة الإسكان الاجتماعي، ويتم سدادها على مدار سبع سنوات، وتأتي هذه الشروط كالآتي:

يجب أن لا يكون هذا الشخص قد حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشاريع وزارة الإسكان الاجتماعي.

يجب أن لا يتقدم الشخص لحجز أكثر من وحدة سكنية في مشاريع الإسكان الحكومية.

يجب أن يتم تنفيذ واستكمال كافة الإجراءات حسب القواعد المعمول بها.

تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعى

قامت الوزارة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بمشروعات الإسكان، حيث ذكرت أن هناك وحدات مطروحة ضمن المشروعات الطرح التكميلي ل 480 وحدة سكنية في مشروعات جنة، مدينتي، 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 و150 متر مربع، كما أن الحصول على الوحدات السكنية يكون بأسبقية الحجز.