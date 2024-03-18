“دار الافتاء المصرية توضح”.. قيمة زكاة الفطر 2024 وموعد إخراجها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يشهد الكثير من المسلمين حرصاً على معرفة قيمة زكاة الفطر لعام 2024، وهي العبادة الإسلامية التي تُظهر روح التكافل والمساندة بين أفراد المجتمع لمساعدة الفقراء والمستحقين، دار الإفتاء المصرية كشفت عن المبلغ المقرر لزكاة الفطر معتمدةً في ذلك على الظروف الاقتصادية الراهنة وأسعار السلع، هنا نقدم لكم تفاصيل قيمة زكاة الفطر 2024 والوقت المناسب لتأديتها.

قيمة زكاة الفطر 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي عن تحديد قيمة زكاة الفطر 2024 بمبلغ لا يقل عن 35 جنيها مصريا لكل فرد، هذا الإعلان جاء نتيجة لمشاورات معمقة مع الأئمة والعلماء، معتمدين على فتوى الإمام أبو حنيفة التي تبيح دفع الزكاة نقداً.

تأخذ دار الإفتاء بعين الاعتبار الممارسات المتبعة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون يخرجون زكاة الفطر مما يجودون به من الأطعمة كالقمح والشعير والتمر والزبيب، بناءً عليه، قُدرت القيمة النقدية للزكاة بما يعادل 2.5 كيلوغرام من القمح.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024

بعد أن أقرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2024 بمبلغ 35 جنيهاً مصرياً كأقل تقدير لكل فرد، طُرحت أسئلة عدة حول موعد زكاة الفطر المناسب لتأديتها، يُشير الإسلام إلى أن الوقت المحدد لإخراج زكاة الفطر هو آخر يوم في شهر رمضان، قبيل صلاة العيد، مع الإشارة إلى جواز تقديمها مبكراً.

منذ بداية رمضان، دار الإفتاء المصرية تحث المسلمين على سرعة إخراج الزكاة للمساهمة في تلبية احتياجات الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، مؤكدة على دور زكاة الفطر في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة.