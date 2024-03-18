تحذير شديد من الأرصاد..موعد بداية نوة الشمس الكبيرة وتأثيرها على مدن ومحافظات مصر//هذه المحافظات سوف تتعرض لضرر كبير

موعد بداية نوة الشمس الكبيرة، يعد موعد بداية نوة الشمس الكبيرة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة في ظل تقلبات الطقس الحالية، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تغير حالة الطقس بداية من يوم السبت الموافق 16 مارس ويستمر هذا التغيير حتى يوم الأربعاء القادم، ويتساءل العديد من المواطنين عن حالة الطقس لنهاية الأسبوع.

موعد بداية نوة الشمس الكبيرة

يتصدر عنوان موعد بداية نوة الشمس الكبيرة محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت، حيث تتوقع الأرصاد الجوية بداية سقوط الأمطار من السبت الموافق 16 مارس والتي تتزامن مع نوة الشمس الكبرى والتي بدأت رسميا من يوم أمس الأحد الموافق 17 مارس واليوم الاثنين حيث يشهد يومي الأحد والاثنين ذروة عدم الاستقرار الجوي، أما بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس من المتوقع أن تسيطر الشبورة المائية على الجو.

توقعات حالة الطقس للأسبوع الحالي

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة يوم الاثنين على وسط الصعيد وجنوبها ومحافظة البحر الأحمر وسيناء بنسبة 60% على فترات منفصلة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة الإسكندرية والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات منفصلة أيضا بالإضافة إلى زيادة نشاط الرياح، أما بالنسبة ليوم الثلاثاء من المتوقع هبوط أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وخليج السويس وزيادة نشاط الرياح مما يؤدي إلى زيادة برودة الطقس، أما بالنسبة لطقس يومي الأربعاء والخميس من المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح.