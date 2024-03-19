المال الحلال أهوه..مواعيد مسلسل العتاولة على MBC مصر 1 واستمتع بأجمل إفيهات مصطف أبو سريع وأكشن السقا وطارق لطفي

مواعيد مسلسل العتاولة على MBC، يتصدر عناوين مواعيد مسلسل العتاولة على MBC عناوين محركات البحث على شبكة الانترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث انتظر محبي أحمد السقا وطارق لطفي عرض المسلسل بكل حماس، وفي هذا المقال سنعرض مواعيد عرض مسلسل العتاولة على شاشة ام بي سي.

مواعيد مسلسل العتاولة على MBC

يبحث الكثير من المتابعين عن مواعيد مسلسل العتاولة على MBC، حيث ينتظر العديد من الجمهور عرض المسلسل منذ اليوم الأول من شهر رمضان، ويعرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر يوميا في تمام الساعة السابعة مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية مساء، ويعرض المسلسل على قناة ام بي سي مصر2 يوميا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثالثة عصرا، كما يمكن متابعة حلقات المسلسل أيضا على منصة شاهد ويقوم ببطولة المسلسل أحمد السقا وطارق لطفي، والجدير بالذكر أن الممثلين قد اجتمعا سابقا في الفيلم الكوميدي صعيدي في الجامعة الأمريكية وفي فيلم عن العشق والهوى.

مسلسل العتاولة

تدور أحداث المسلسل في محافظة الإسكندرية وتحكي قصة الشقيقين نصار وخضر اللذين يخوضان صراعات عائلية تؤدي إلى الكثير من الأحداث السلبية، ويضم مسلسل العتاولة عددا من النجوم والفنانين وهم باسم سمرة وسامي مغاوري ومي كساب وزينة ومحمد التاجي ونهى عابدي وهدى الاتربي وميمي جمال ومريم الجندي ومنة تيسير ومصطفى أبو السريع وحنان يوسف، والمسلسل من إنتاج صادق الصباح.