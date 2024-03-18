دعاء ثامن يوم رمضان 2024 وأجمل دعاء 8 رمضان مكتوب “أسألك الفردوس الأعلى من الجنة وأعوذ بك من النار”

ارتفعت نسبة البحث عن دعاء اليوم الثامن من رمضان، حيث يعتبر شهر رمضان المعظم من الأوقات الفاضلة والمباركة في الأجندة الهجرية والميلادية على حد سواء، وتزداد فيه الروحانيات والمشاعر الإيمانية لدى المسلمين الذين يعظمون شأن هذا الشهر ويحرصون على إحيائه بالعبادات والدعوات، فيما يلي، سنقدم لكم دعاء ثامن يوم رمضان 2024، بجانب مجموعة من الأدعية المستحبة التي يمكن للمؤمنين أن يرفعوا بها أيديهم إلى الله في هذا الشهر الفضيل.

دعاء ثامن يوم رمضان 2024

في ثامن أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024، يتجه المسلمون بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة إلى الله عز وجل، رافعين أكف الضراعة بدعاء مفعم بالأمل والرجاء، طلباً للعفو والمغفرة وسائلين ربهم الرحمة والرزق الواسع في هذا الشهر الفضيل، نقدم دعاء ثامن يوم رمضان 2024:

يا الله، مع بزوغ فجر شهر رمضان المعظم، أدعوك أن تنشر الخير والبركة علىّ وعلى عائلتي وأحبائي وعلى الأمة الإسلامية كافة.

في هذه الليالي المباركة، أتوسل إليك يا الله العظيم أن تحفنا جميعاً بلطفك وكرمك.

يا رب، أستعيذ بك من قلب لا يرتعد خوفاً منك، ومن دعاء لا يصعد إليك، ومن نفس لا تقنع، ومن جهل لا يفيد.

اللهم اجعلنا من الذين يستغفرون في الأسحار، ومن عبادك الذين يتقونك حق تقاتك، ومن الذين اخترتهم لقربك ومودتك.

يا أرحم الراحمين، بارك لي ولأسرتي ولأصدقائي في استقبالنا لشهر رمضان بكل ما تشتاق إليه أرواحنا وتطمئن به قلوبنا.

أجمل أدعية شهر رمضان 1445

يبحث الكثير عن أدعية لشهر رمضان المبارك، نقدم لكم تشكيلة لأجمل دعاء ثامن يوم رمضان 2024:

“يا الله، أمدنا بعمر يبلغنا رمضان واهدنا فيه لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن بإحسان.”

“اللهم اجعل هذا الرمضان لنا موسماً للبهجة والخير، وزمناً للنصر والإرشاد، وارزقنا فيه الفوز والسداد.”

“لا إله إلا أنت سبحانك، العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش المجيد، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ورب العرش النبيل.”

“يا الله، أسألك الفردوس الأعلى من الجنة وأعوذ بك من النار.”

“اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والشيخوخة وعذاب القبر.”

“يا الله، زكِّ نفسي وطهرها، أنت خير من طهرها، أنت وليها ومولاها. وأعوذ بك من جهل لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يُستجاب له.”

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني، وعن والديّ، وعمن أحب، وعن المسلمين والمسلمات أجمعين في هذا الشهر الفضيل، يا رب العالمين.”

دعاء 8 رمضان مكتوب

من أجمل دعاء ثامن يوم رمضان 2024 الذي يعبر عن أملنا في أن يكون شهر رمضان فترة مفعمة بالخيرات والمسرات، وأن يحظى المسلمون بالأجر العظيم من خلال الصوم والصلاة والأعمال الصالحة، هو دعاء “اللهم اجعل رمضان شهراً للخير والنعمة”.

وكذلك دعاء يُظهر تطلعاتنا لنيل عفو الله ومغفرته في شهر رمضان والعتق من الذنوب والمعاصي التي قد سلكناها مسبقاً “اللهم اغفر لي وارحمني في هذا الشهر الكريم”.

بالإضافة إلى ذلك، دعاء “اللهم بارك لنا في شهر رمضان وفي جميع أعمالنا”، وهو دعاء يعكس رجائنا في أن يمن الله علينا ببركاته في شهر رمضان، وأن يُضاعف من حسنات أعمالنا الخيرية والعبادية ويقبلها.