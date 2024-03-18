دعاء رمضان عند الافطار مستجاب وأجمل أدعية “شهر رمضان” اليومية

خلال شهر رمضان المبارك، تزداد البركات والخيرات وتتعاظم الأجور، فهو الشهر الذي يمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب، ويسعون فيه للتقرب إلى الله عز وجل بمختلف أشكال العبادة والدعاء، يتميز هذا الشهر عن سائر شهور السنة الهجرية بفضائل عديدة؛ إذ هو الشهر الذي اختاره الله لإنزال القرآن الكريم، ويعد شهر العتق من النار، حيث تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار، وتتضاعف فيه الأجور والحسنات، نقدم لك دعاء رمضان عند الافطار مستجاب.

دعاء رمضان عند الافطار مستجاب

تتعدد الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجابًا بإذن الله، مثل وقت السحر، وعمق الليل، واللحظات الأخيرة منه قبل طلوع الفجر، ويوم عرفة، وعند الإفطار للصائم، وليلة القدر، وأثناء السجود، ومن أجمل دعاء رمضان عند الافطار مستجاب:

يا ربنا، لا تدعنا نرجع خائبين، وامنحنا من خيراتك التي توزعها على عبادك الصادقين.

يا الله، لا تحرمنا من عطايا كرمك، واغفر لنا حتى نلقاك يوم الدين برحمتك الواسعة، يا أجود الأجودين.

اللهم اجعل خلقك كلهم في طاعتي كما سخرت البحر لنبيك موسى، وارزقني حبهم كما جعلت الحديد لينًا لنبيك داوود، فإن أقوالهم لا تخرج إلا بأمرك، وهم تحت قدرتك، وقلوبهم بين إصبعيك، تصرفها كيف تشاء يا مصرف القلوب، فثبت قلبي على دينك.

يا الله، إني صمت لأجلك وأفطرت على رزقك الذي منحتني إياه، وآمنت بك، ووضعت ثقتي فيك في كل أموري.

يا رب، تقبل مني صيامي وقيامي وكل عمل صالح أقدمه، واغفر لي ما تقدم من ذنوبي.

اللهم، ارزقنا الخير في دنيانا والصلاح في آخرتنا، وقنا عذاب النار.

دعاء الصائم عند الإفطار

من دعاء رمضان عند الافطار الذي يمكن للصائمين ترديده عند لحظة الإفطار ما يأتي:

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم اجعلنا من الفريق الذي تعدهم في جملة الشاكرين، وارزقنا قلوبًا لا تنبض بالراحة إلا في مجالستك، وعقولًا لا تجد النور إلا بتوجيهك، وأرواحًا لا تغمرها الفرحة إلا بذكرك والحمد لك وبأدائها للعبادات بصدق.

يا رب، أسدل علينا سترك في قضاء ديوننا وحسن أحوالنا، ويسر أمورنا كلها، وافتح لنا باب الفرج من كل مكروب.

أدعية شهر رمضان اليومية

يبحث الكثير عن دعاء رمضان عند الافطار مستجاب، وتلك الدعوات المباركة يمكن للصائم أن يحافظ عليها ويتضرع بها عند لحظة الإفطار: