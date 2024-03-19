جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير بشغف جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في موسم 2024، حيث ستشهد المنافسة مشاركة عدة منتخبات بارزة أبرزها السعودية، مصر، العراق، والإمارات، ستسعى جميع المنتخبات خلال مرحلة المجموعات للحصول على فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

ينتظر الكثير جدول مباريات بطولة غرب آسيا والمراحل المتقدمة في بطولة يوم الأربعاء 20-3-2024 وما بعدها لمتابعة أهم المباريات والتي تتمثل في:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 20-3-2024 العراق مقابل استراليا 8:00 مساءً استاد الأمير عبد الله بن جلوي 20-3-2024 كوريا الجنوبية مقابل تايلاند غير محدد ملعب نادي الفتح 20-3-2024 مصر مقابل الإمارات 11:00 مساءً استاد الأمير عبد الله بن جلوي 20-3-2024 السعودية مقابل الأردن 11:00 مساءً نادي الفتح 23-3-2024 الخاسر من مباراة 1 مقابل الخاسر من مباراة 2 8:00 مساءً الأمير عبد الله بن جلوي 23-3-2024 الخاسر من مباراة 3 مقابل الخاسر من مباراة 4 غير محدد ملعب نادي الفتح 23-3-2024 الفائز من مباراة 1 مقابل الفائز من مباراة 2 11:00 مساءً استاد الأمير عبد الله بن جلوي 23-3-2024 الفائز من مباراة 3 مقابل الفائز من مباراة 4 غير محدد ملعب نادي الفتح 26-3-2024 الخاسر من مباراة 5 مقابل الخاسر من مباراة 7 8:00 مساءً استاد الأمير عبد الله بن جلوي 26-3-2024 الخاسر من مباراة 6 مقابل الخاسر من مباراة 8 غير محدد ستاد نادي الفتح 26-3-2024 الفائز من مباراة 5 مقابل الفائز من مباراة 7 11:00 مساءً استاد الأمير عبد الله بن جلوي 26-3-2024 الفائز من مباراة 6 مقابل الفائز من مباراة 8 غير محدد ملعب نادي الفتح

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

سيتم بث مباريات البطولة المرتقبة عبر عدة قنوات تلفزيونية مجانية، وتشمل قائمة القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا ما يأتي: