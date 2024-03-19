أخبار الرياضة
جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة
تنتظر الجماهير بشغف جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في موسم 2024، حيث ستشهد المنافسة مشاركة عدة منتخبات بارزة أبرزها السعودية، مصر، العراق، والإمارات، ستسعى جميع المنتخبات خلال مرحلة المجموعات للحصول على فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
ينتظر الكثير جدول مباريات بطولة غرب آسيا والمراحل المتقدمة في بطولة يوم الأربعاء 20-3-2024 وما بعدها لمتابعة أهم المباريات والتي تتمثل في:
|التاريخ
|المباراة
|التوقيت
|الملعب
|20-3-2024
|العراق مقابل استراليا
|8:00 مساءً
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|20-3-2024
|كوريا الجنوبية مقابل تايلاند
|غير محدد
|ملعب نادي الفتح
|20-3-2024
|مصر مقابل الإمارات
|11:00 مساءً
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|20-3-2024
|السعودية مقابل الأردن
|11:00 مساءً
|نادي الفتح
|23-3-2024
|الخاسر من مباراة 1 مقابل الخاسر من مباراة 2
|8:00 مساءً
|الأمير عبد الله بن جلوي
|23-3-2024
|الخاسر من مباراة 3 مقابل الخاسر من مباراة 4
|غير محدد
|ملعب نادي الفتح
|23-3-2024
|الفائز من مباراة 1 مقابل الفائز من مباراة 2
|11:00 مساءً
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|23-3-2024
|الفائز من مباراة 3 مقابل الفائز من مباراة 4
|غير محدد
|ملعب نادي الفتح
|26-3-2024
|الخاسر من مباراة 5 مقابل الخاسر من مباراة 7
|8:00 مساءً
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|26-3-2024
|الخاسر من مباراة 6 مقابل الخاسر من مباراة 8
|غير محدد
|ستاد نادي الفتح
|26-3-2024
|الفائز من مباراة 5 مقابل الفائز من مباراة 7
|11:00 مساءً
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|26-3-2024
|الفائز من مباراة 6 مقابل الفائز من مباراة 8
|غير محدد
|ملعب نادي الفتح
القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
سيتم بث مباريات البطولة المرتقبة عبر عدة قنوات تلفزيونية مجانية، وتشمل قائمة القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا ما يأتي:
- قناة SSC Sports السعودية.
- القناة الرياضية العراقية.
- قناة أبوظبي الرياضية.
- قناة دبي الرياضية.
- قناة أون تايم سبورتس.