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جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

صورة rabab ahmed rabab ahmedمنذ ساعتين
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جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

تنتظر الجماهير بشغف جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في موسم 2024، حيث ستشهد المنافسة مشاركة عدة منتخبات بارزة أبرزها السعودية، مصر، العراق، والإمارات، ستسعى جميع المنتخبات خلال مرحلة المجموعات للحصول على فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

ينتظر الكثير جدول مباريات بطولة غرب آسيا والمراحل المتقدمة في بطولة يوم الأربعاء 20-3-2024 وما بعدها لمتابعة أهم المباريات والتي تتمثل في:

التاريخالمباراةالتوقيتالملعب
20-3-2024العراق مقابل استراليا8:00 مساءًاستاد الأمير عبد الله بن جلوي
20-3-2024كوريا الجنوبية مقابل تايلاندغير محددملعب نادي الفتح
20-3-2024مصر مقابل الإمارات11:00 مساءًاستاد الأمير عبد الله بن جلوي
20-3-2024السعودية مقابل الأردن11:00 مساءًنادي الفتح
23-3-2024الخاسر من مباراة 1 مقابل الخاسر من مباراة 28:00 مساءًالأمير عبد الله بن جلوي
23-3-2024الخاسر من مباراة 3 مقابل الخاسر من مباراة 4غير محددملعب نادي الفتح
23-3-2024الفائز من مباراة 1 مقابل الفائز من مباراة 211:00 مساءًاستاد الأمير عبد الله بن جلوي
23-3-2024الفائز من مباراة 3 مقابل الفائز من مباراة 4غير محددملعب نادي الفتح
26-3-2024الخاسر من مباراة 5 مقابل الخاسر من مباراة 78:00 مساءًاستاد الأمير عبد الله بن جلوي
26-3-2024الخاسر من مباراة 6 مقابل الخاسر من مباراة 8غير محددستاد نادي الفتح
26-3-2024الفائز من مباراة 5 مقابل الفائز من مباراة 711:00 مساءًاستاد الأمير عبد الله بن جلوي
26-3-2024الفائز من مباراة 6 مقابل الفائز من مباراة 8غير محددملعب نادي الفتح

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

سيتم بث مباريات البطولة المرتقبة عبر عدة قنوات تلفزيونية مجانية، وتشمل قائمة القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا ما يأتي:

  • قناة SSC Sports السعودية.
  • القناة الرياضية العراقية.
  • قناة أبوظبي الرياضية.
  • قناة دبي الرياضية.
  • قناة أون تايم سبورتس.
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صورة rabab ahmed rabab ahmedمنذ ساعتين
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صورة rabab ahmed

rabab ahmed

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