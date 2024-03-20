الماتشات الودية هتبدأ .. موعد ماتش المنتخب القادم في تصفيات كأس العالم+بطولة كأس العاصمة الودية “أول ماتشات حسام حسن كمدير فني”

موعد ماتش المنتخب القادم، يتساءل الكثير من متابعين ومحبين كرة القدم عن المباريات القادمة التي تخص المنتخب المصري، وهذه المباريات متنوعة، فمنها من تكون مباريات ودية ومنها مباريات خاصة بتصفيات البطولة التابعة لكأس العالم القادم، فلهذا سنعرض لكم اليوم جميع المباريات التي تخص منتخب مصر في تلك البطولة وأيضًا سنعرض لكم مواعيد هذه المباريات للاستمتاع بمشاهدتها.

موعد ماتش المنتخب القادم

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد ماتش المنتخب القادم في التصفيات الخاصة بكأس العالم، حيث أن تلك البطولة من أكبر البطولات التي يتم إنشائها بين دول العالم من جميع القارات، فلهذا يتم لعب المباريات خاصة بكل قارة لمعرفة التصفيات التي ستصل المنتخبات إلى كأس العالم من خلالها، يجب على منتخب مصر التركيز على الهدف لكي يستطيع الوصول إلى تصفيات الكأس لمعرفة من الفريق الذي سيفوز بالنهاية في كأس العالم الجاري، فنحن على أتم الاستعداد لمتابعة هذه المباريات وتشجيع المنتخب المصري الذي سيبذل قصارى جهده للحصول على الكأس والفوز بتلك البطولة.

الماتشات القادمة بالنسبة للمنتخب المصري

منتخب مصر لديه جدول خاص به، حيث يتم من خلال هذا الجدول معرفة جميع المواعيد الخاصة بمباريات المنتخب المصري في الفترة القادمة، وهذا لكي يتم متابعة جميع الأخبار وأيضًا لتشجيع الفريق من قبل جماهيره العريقة، فتكون المباريات كالآتي: