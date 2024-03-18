دورة كأس العاصمة هتبدأ ..تردد أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباريات المنتخب المصري القادمة

تردد أون تايم سبورت 1، قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات التي يمكن للمشاهدين متابعتها في كل ما يخص المحتوى الرياضي من كرة قدم وغيرها من الرياضات الأخرى، فهناك الكثير من عشاق هذا المحتوى ويحبون دائمًا متابعة كل جديد بها، فلهذا يتم التساؤل حول تردد أهم القنوات الرياضية لكي يتم تنزيلها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه من برامج أو مباريات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على تردد أون تايم سبورت 1.

تردد أون تايم سبورت 1

تتميز قناة اون تايم سبورت 1 بأنها من القنوات الرائدة في مجال المحتوى الرياضي، حيث أنها تقوم بعرض جميع المباريات التي تتم على أرض الملاعب في مصر والعالم بأكمله، كما أنها تقوم بتقديم بعض البرامج الرياضية التي تحمل أخبار اللاعبين، بالإضافة إلى الاستديوهات الخاصة بالتحليل، فلهذا يتم البحث عن تردد أون تايم سبورت 1 والذي يكون كالآتي:

بالنسبة لقمر النايل سات:

التردد: 10853.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

بالنسبة لقمر العرب سات:

التردد: 11861.

القمر الصناعي: قمر العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

من ضمن القنوات الخاصة بقناة أون تايم سبورت هي أون تايم سبورت 3، حيث تقوم تلك القناة بعرض العديد من المباريات الخاصة بكرة القدم لجميع المشاهدين، فيأتي ترددها كالآتي: