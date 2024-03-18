قدم الآن.. خطوات التقديم علي استمارة تعيين العلوميين في العراق 2024 والتخصصات المطلوبة

قام مجلس الخدمة الاتحادي موقفه بشأن ملف تعيين العلوميين وربطه بدرجات الاستحداث والحذف، حيث حدد المجلس موعد إطلاق استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، وأكد المجلس اكتشاف قيود وظيفية تم تقديمها على استمارة التوظيف، مشيرا إلى إمكانية توفر التعيينات خلال العام الحالي، ويبحث العديد من المواطنين في العراق عن رابط استمارة التقديم للعلوميين، من أجل التقدم لتعيينات الوظائف الصحية والطبية لعام 2024 بعد إعلان وزارة الصحة العراقية عن توفر بعض الوظائف الشاغرة. ولكن تحددت الوزارة ببعض المعايير والشروط التي يجب على المتقدمين توافرها للحصول على هذه الوظائف، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

خطوات التقديم علي استمارة تعيين العلوميين في العراق 2024

يمكن تقديم طلب تعيين العلوميين في العراق من خلال ملء الاستمارة المخصصة.

في البداية، عليك الدخول علي بوابة أور الإلكترونية وتسجيل الدخول أو أنشيء حسابا جديدا لك.

ثم النقر علي خانة “الانتقال إلى الخدمة”.

يجب على الشخص إدخال المعلومات المطلوبة بدقة والتحقق من تحميل جميع الوثائق المطلوبة، مثل: “وثيقة التخرج، استمارة التوظيف، بطاقة السكن، البطاقة الوطنية أو (هوية الأحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية).

ثم النقر علي خانة حفظ.

بعد إكمال عملية التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رابط يمكنك من خلاله متابعة مراحل معالجة طلبك ومعرفة حالته.

عندما تضغط على زر “تحميل الاستمارة”، ستحصل على وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة (QR-code)، يمكنك طباعتها أو حفظها على هاتفك الجوال لاستخدامها لمتابعة حالة الطلب.

ستصلك رسالة نصية أخرى تحدثك عن مراحل مُعالجة طلبك ووضعه.

شروط التقديم علي استمارة تعيين العلوميين في العراق 2024

يجب على الخريج الذي يرغب في العمل في وظائف تتبع إلى وزارة الصحة أن يستوفي مجموعة من المعايير والشروط التي حددها الوزارة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال العلوم أو أي كليات طبية أخرى.

التحصيل الدراسي يتناسب مع إحدى التخصصات المطلوبة.

عدم العمل في أي جهة أخرى.

أن لا يكون على رأس عمل .

أن لا يكون قد عمل في قطاع حكومي آخر .

تقديم جميع المستمسكات المعلن عنها سابقا.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

التخصصات المطلوبة للتقديم على استمارة العلوميين 2024

يمكن للعديد من حملة الشهادات في مجالات مختلفة تقديم طلباتهم. بعض التخصصات المطلوبة تشمل: