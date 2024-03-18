محدش عارف السعر هيقف امتى..سعر الدولار في البنوك كام النهاردة؟ السعر الرسمي بقى سعر السوق الموازية خلاص

سعر الدولار في البنوك كام، مع حدوث العديد من التغيرات في الأحوال الاقتصادية المصرية يتساءل الجميع عن أجدد الأخبار التي تخص سعر الدولار في مصر وفي البنوك المصرية، حيث أن هذا الأمر يحدده السوق الرسمي الخاص بالدولار وأيضًا يتم معرفته من خلال التعاملات الاخيرة التي تتم في السوق السوداء، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على سعر الدولار في البنوك اليوم.

سعر الدولار في البنوك كام

الدولار من أكثر الأمور التي يهتم لها الكثير من المواطنين، حيث أنه نظرًا للتغيرات الحادثة في الفترات الأخيرة في مصر وفي اقتصادها فإن الدولار يرتفع مقابل سعر الجنيه المصري، وهذا الأمر قد يضع وضع اقتصاد مصر في أزمة، كما أنه كان السبب الرئيسي في إتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، ففي صباح اليوم قد تم الإعلان عن سعر الدولار في البنوك كام، حيث قد وصل سعر الدولار إلى 47.8 جنيه، حيث أن هذا السعر قد أصبح السعر الرسمي للتعاملات في جميع البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن الإعلان عن جدول شراء الدولار وبيعه بالنسبة لمصر.

أسعار الدولار اليوم

يختلف سعر بيع الدولار عن سعر شرائه من البنوك المصرية، فتأتي أسعار الدولار كالآتي: