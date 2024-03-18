رمضان شهر الكرم وفرصة العمر جت! أحدث ساعة سمارت من Apple دلوقتي بخصم ٤٥%!

تعد ساعات أبل من أفضل أنواع الساعات الذكية في الأسواق العالمية ولا سيما ساعة Apple watch 8 التي أحدثت ضجة كبيرة منذ أول صدور لها في عام ٢٠٢٢م، وكانت حينها بمبلغ مالي كبير، ولكن بمناسبة الشهر الكريم وقع عليها الكثير من التخفيضات، وسوف نتناول الحديث في هذا المقال عن موضوع، شهر الكرم خصم ٤٥% على أحدث ساعة سمارت Apple watch 8.

أحدث ساعة سمارت Apple watch 8