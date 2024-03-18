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رمضان شهر الكرم وفرصة العمر جت! أحدث ساعة سمارت من Apple دلوقتي بخصم ٤٥%!
تعد ساعات أبل من أفضل أنواع الساعات الذكية في الأسواق العالمية ولا سيما ساعة Apple watch 8 التي أحدثت ضجة كبيرة منذ أول صدور لها في عام ٢٠٢٢م، وكانت حينها بمبلغ مالي كبير، ولكن بمناسبة الشهر الكريم وقع عليها الكثير من التخفيضات، وسوف نتناول الحديث في هذا المقال عن موضوع، شهر الكرم خصم ٤٥% على أحدث ساعة سمارت Apple watch 8.
أحدث ساعة سمارت Apple watch 8
- منذ أن صدرت ساعة Apple watch 8 وكان سعرها عاليا حيث قد وصلت إلى قرابة ٢٠ ألف روبية هندية أي ما يقارب من ١٢ ألف جنيه مصري وذلك رقم كبير منذ عام ٢٠١٢م.
- ويعادل سعر تلك الساعة في الوقت الحالي حوالي ٢٤ ألف روبية هندية ذات حجم ٤١ قرابة ٣٠٢ دولار أمريكي.
- حيث كان يباع نفس الإصدار تلك الساعة ذات حجم ٤١ بمبلغ ٤٥،٩٠٠ روبية هندية، وبذلك يكون قد حصل المشتري على تخفيض بنسبة ٤٥%.
- ويمكنك الاستمتاع بهذه التخفيضات عند قيامك بالشراء من خلال المتجر الإلكتروني Flipkart، والذي يعد من أكبر وأهم المتاجر الإلكترونية عالمياً.
- ولا تقتصر التخفيضات على ما سبق فقط ولكن تقدم الشركة أيضاً تخفيضات أخرى تصل إلى ١٥٠٠ روبية هندية لجميع حاملي البطاقات الائتمانية التالية، Axis وCitiو وICICI
- وتعد العروض والتخفيضات السابقة فرصة رائعة وصفقة رابحة لا محالة لكل من يريد اقتناء أو شراء ساعة Apple watch 8.
- وبالرغم من أن تلك الساعة ينقصها بعض المميزات التي توجد بساعة Apple watch series 9، ولكنها أكثر شهرة وأكثر مبيعا أيضاً.
- وأيضا تعد ساعة Apple watch series 9 أحدث من ساعة Apple watch 8.
- حيث صدرت ساعة Apple watch series 9 في عام ٢٠٢٣م، بينما صدرت ساعة Apple watch 8 صدرت في عام ٢٠٢٢م.
- وتعد ساعة Apple watch series 9 أغلى بحوالي ٨،٠٠٠ روبية هندية، وأخيرا تعد ساعة Apple watch 8 خيارا أفضل من حيث السعر والعرض المتاح حالياً.