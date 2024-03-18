“من غير ما تدوري كتير” ودّعي البشرة الباهتة: أقنعة سحرية ببياض البيض لبشرة نضرة وبيضاء!

ما مدى فعالية أفضل أقنعة الوجه ببياض البيض لجعل البشرة صافية؟ فلقد استخدم لعدة قرون نظرًا لاحتوائه على الكثير من المواد المغذية للبشرة والتي لديها خصائص مضادة للشيخوخة وحب الشباب، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال قائمة أفضل أقنعة الوجه ببياض البيض التي يمكنكِ تطبيقها على بشرتك لجعلها صافية.

أفضل أقنعة الوجه ببياض البيض

نقدم لك سيدتي باقة مميزة من أفضل أقنعة الوجه ببياض البيض والتي لها تأثير كبير في تعزيز صحة البشرة.

قناع عصير الليمون ببياض البيض

اخفقي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل في إناء جاف ونظيف.

ضعي هذا المزيج على وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة لكي يصبح جافًا، وأزيليه بواسطة قطعة قماش مبللة.

اغسليه بالماء الدافئ وجففيه بمنشفة نظيفة، ويراعى اتباع المرطب المناسب بعد ذلك، واستخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع.

تساعد جميع المكونات الموجودة به على مكافحة الميكروبات التي تسبب حب الشباب والبثور.

قناع عصير البرتقال ببياض البيض

سوف تحتاجين إلى خفق بياض البيض في إناء جيدًا حتى يصبح رغوي، وأضيفي ملعقة صغيرة من عصير البرتقال ونصف ملعقة صغيرة من الكركم البودر.

اتركي هذا الخليط على وجهك، ثم نظفيه من القناع بالماء بعد أن يجف.

استخدمي مرطبًا مناسبًا للحفاظ على رطوبة بشرتك، وكرري ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

فالبرتقال غني بنسبة كبيرة من فيتامين C الذي يساعد على إزالة البقع الداكنة من البشرة، كما أن الكركم لديه خصائص مضادة للشيخوخة والالتهابات.

قناع الأفوكادو ببياض البيض

اخفقي بياض بيضة واحدة حتى يصبح رغوياً، واخلطيه مع ربع ثمرة من الأفوكادو المهروس وملعقة صغيرة من الزبادي.

ضعي هذا المعجون الناعم على بشرتك، وانتظري لمدة ربع ساعة قبل غسيلها بالماء الدافئ.

قومي بفعل ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع، فهذا القناع يساعد على ترطيب البشرة ووقايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

قناع عصير الخيار ببياض البيض