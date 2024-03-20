لقيناك حااابس..تردد إم بي سي مصر 2 المداح أسطورة العودة الجزء الجديد..اظبطه واتفرج بس أوعى تخاف

تردد إم بي سي مصر 2 المداح، مسلسل المداح من ضمن أهم المسلسلات التي يتم عرضها على الساحة في هذه الفترة، حيث أن هذا المسلسل قد قام بتحقيق نجاحات مذهلة في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنه يتم متابعته بشكل كبير من قبل العديد من الدول، فلهذا يتساءل الكثير من هؤلاء المشاهدين حول تردد قناة إم بي سي التي تعرض هذا المسلسل، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن تردد تلك القناة لكي يتم تنزيلها.

تردد إم بي سي مصر 2 المداح

أصبح بإمكان جميع المشاهدين أن يقوموا بمتابعة المسلسلات المفضلة لهم في الموسم الرمضاني هذا العام من خلال قناة إم بي سي مصر 2، كما يمكنهم متابعة حلقات مسلسل المداح كل يوم في الميعاد المخصص له، فتردد إم بي سي مصر 2 المداح يكون كالآتي:

بالنسبة للنايل سات HD:

التردد: 12015.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بالنسبة للنايل سات SD:

التردد: 11785.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل المداح على إم بي سي مصر 2

مسلسل المداح من المسلسلات التي يتابعها الكثير من المشاهدين منذ الموسم الرمضاني السابق، حيث أن في رمضان 2024 هذا العام سيتم إستكمال أحداث المسلسل في الجزء الثاني منه، وهذا المسلسل يتم عرضه على قناة إم بي سي مصر 2، فتكون مواعيد هذا المسلسل في تمام الساعة 8 مساءً من بعد الإفطار كل يوم خلال شهر رمضان المُبارك، كما تكون إعادة حلقات المسلسل في تمام الساعة 11 مساءً.