رحلة طهي ساحرة: تحضير أرز بالجمبري بنكهة إيطالية غنية هتعجب الجميع!

طريقة عمل الأرز بالجمبري وصفة عائلية رائعة فهي ذات مذاق مميز وغنية بالكثير من العناصر الغذائية كما أنها مناسبة في عطلات الأسبوع وخاصة عند تقديمها بجانب الأرز، فهو مكون رائع يمكنك إضافته ليس فقط على الجمبري بل على اللحوم والدجاج.

نصائح هامة عند إعداد طريقة عمل الأرز بالجمبري

اغسلي الجمبري جيدًا وتخلصي من الأتربة الموجودة به حتى يصبح نظيفًا عند طهيه.

تناولي عصير الليمون بجانب الأرز بالجمبري فإن مذاقه حمضي لذيذ ومكون مناسب يقدم بجانبه.

على الرغم من أن الجمبري طعام محبب للكثير إلا أنه يجب عليك عدم الإفراط في تناوله.

فزيادة تناوله يمكن أن تؤدي إلى زيادة الكوليسترول والأملاح، وربما يؤدي في بعض الأحيان إلى أعراض الحساسية.

حقائق غذائية عن الجمبري

يوفر الجمبري الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الفوسفور وفيتامين ب12والسيلينيوم وفيتامين أ والكولين وفيتامين هـ وحمض الفوليك.

كما أن محتواه عالي من السعرات الحرارية ونسبته جيدة من البروتين.

طريقة عمل الأرز بالجمبري

تتميز طريقة عمل الأرز بالجمبري بأنها سهلة وسريعة تستغرق دقائق قليلة لتحضيرها وهي تكفي لحوالي أربعة أفراد.

المكونات

340 جرام من الجمبري المقشر والمغسول.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

بصلة صفراء صغيرة ومفرومة.

2 فص متوسط من الثوم المفروم.

نصف كوب من الصلصة.

ملعقتان كبيرتان من معجون طماطم.

½ ملعقة طعام من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

عود قرفة متوسطة.

ملعقة صغيرة من الكمون البودر.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البودر.

أربعة أكواب من المياه.

½ 1 كوب من الأرز البسمتي.

الطريقة