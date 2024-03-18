“بدون ليزر” ودعي البثور وحب الشباب نهائيًا: وصفات طبيعية سحرية لبشرة صافية ونضرة!

تعتبر البثور وحب الشباب من أكبر المشاكل التي تواجه كل الأشخاص سواء رجال أو نساء، ولكن تتأثر المرأة بشكل كبير عند الاصابة بالحبوب في المناطق المتنوعة في الوجه، وذلك لأنها تشعر بالخجل بالأخص إذا كانت تستعد لمناسبة هامة في حياتها، خوفاً من أن تظهر بشكل غير مميز ورائع، واليوم سوف نعرض عليكم حلاً لهذه المشكلة باستخدام بعض الوصفات البسيطة والطبيعية.

وصفة علاج البثور وحب الشباب بالخيار والزبادي

تعتبر وصفة الخيار والزبادي من أكثر الوصفات الفعالة في علاج البثور وحبوب الشباب حيث يمكن أن تقوم بإستخدام قطع الخيار ووضعها بشكل مباشر على حبوب الشباب وذلك لأنه يحتوي على مادة تساعد في التخلص من حب الشباب في فترة وجيزة، حيث يمتلك هذا الماسك فائدة كبيرة جداً للبشرة حيث تضيف لها الصفاء والنقاء حيث تساعد في التخلص من هذه الحبوب التي تسبب مشكلة كبيرة، دون الحاجة لإستخدام العلاجات الكيميائية والعلاجية.

مقادير وصفة الخيار والزبادي لحب الشباب

بالاعتماد على مكونات طبيعية بسيطة يمكن أن نقوم بتجهيز هذه الوصفة دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال.

شرائح من الخيار المقطع.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

3/4 كوب من الدقيق يفضل ان يكون دقيق شوفان.

طريقة تجهيز وصفة الخيار والزبادي البثور وحبوب الشباب

في خلال 5 دقائق يمكن أن نحصل على أفضل الوصفات السريعة المفعول في التخلص من البثور وحبوب الشباب مهما كانت حالتها، حيث يمكن أن نقوم بإتباع هذه الخطوات البسيطة للحصول على أفضل ماسك وصفة للتخلص من مشكلة الحبوب والبثور: