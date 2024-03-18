مع اقتراب الحلقة 152..تردد الفجر مسلسل عثمان الجزء الخامس..نجاة هولوفيرا وزواج أورهان

تردد الفجر مسلسل عثمان، هناك العديد من مشاهدين ومحبين الدراما التركية التي تقوم بتقديم العديد من الأعمال المميزة، فمن ضمن أعمال الدراما التركية هي الدراما التاريخية التركية، وهذه الدراما قد قدمت لنا مسلسل لا يوجد مثيل له وهو مسلسل المؤسس عثمان، فقد حصل هذا المسلسل على إعجاب الكثير من المشاهدين، ولهذا فإننا في هذا المقال سنقوم بتقديم تردد القناة التي تعرض لكم مسلسل المؤسس عثمان.

تردد الفجر مسلسل عثمان

يتساءل الجميع عن القناة التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان لكي يقوموا بمتابعتها وتنزيلها من خلال التردد الخاص بها، فتكون تلك القناة هي قناة الفجر الجزائرية، وسنقوم بعرض تردد الفجر مسلسل عثمان كالآتي:

فبالنسبة لقمر النايل سات:

التردد: 12034.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أما بالنسبة لقمر العرب سات:

التردد: 11034.

القمر الصناعي: قمر العرب سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

أما بالنسبة لقمر الياه سات:

التردد: 12130.

القمر الصناعي: ياه سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

المؤسس عثمان على قناة الفجر

قناة الفجر من ضمن أهم القنوات التي يجب على الجميع أن يقوموا بتنزيلها، حيث أنها تعرض جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان الشهير حول العالم، كما أنها تقوم بعرض الحلقات مترجمة للغة العربية وبشكل حصري، بالإضافة إلى أن هذه القناة تقوم بعرض حلقات المسلسل في اليوم الثاني من عرضه في تركيا على قناة atv، حيث تكون مواعيد العرض في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً.