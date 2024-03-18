“بيب بيب سيارتنا الحلوة” تردد قناة كراميش بيبي للأطفال الجديد 2024 لجميع الاقمار الصناعية

قناة كراميش للأطفال هي قناة متخصصة في الفن الهادف لتعليم الأطفال، وتوفير الترفيه لهم تعتبر القناة واحدة من الموارد الهامة للأطفال لتعزيز مهاراتهم وتنمية أذهانهم بطريقة ترفيهية سواء كنت طفلًا، أو والدًا يمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة كراميش، والاستفادة منه في تحسين الخبرات التعليمية، والثقافية للأطفال إليكم تردد قناة كراميش بيبي للأطفال الجديد تابعو معنا.

تردد قناة كراميش بيبي للأطفال الجديد

باستخدام البيانات الإلكترونية المتاحة يمكنك بسهولة ضبط تردد قناة كراميش بيبي الجديدة للأطفال على النايل سات كل ما عليك فعله هو ضبط التردد حيث تتميز هذه القناة بتقديم محتوى ترفيهي، وتعليمي ممتع للصغار مما يجعلها وجهة مثالية للأسر لتسلية الأطفال، وتعزيز مهاراتهم بطريقة ممتعة وتفاعلية تابعوا برامج كراميش بيبي على التردد المذكور لتمضية وقت ممتع ومفيد للصغار.

تردد قناة كراميش بيبي للأطفال الجديد على النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

عامل التصحيح: تلقائي.

تردد قناة كراميش بيبي للأطفال الجديد على العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش علي التلفاز

ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز التلفاز الخاص بك.

قم بفتح قائمة الضبط على الشاشة.

انتقل إلى خيار إضافة القنوات وضبطها.

قم باختيار الضبط اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي تود من خلاله تنزيل قناة كراميش.

أدخل التردد في المكان المخصص على الشاشة.

ضع الاستقطاب.

ضبط معدل الترميز.

اختر جودة الصورة على HD.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك ضبط تردد قناة كراميش بكل سهولة على جهازك للاستمتاع بمشاهدة برامجها عالية الجودة 2024.

الأناشيد التي تعرض علي قناة كراميش

اناشيد الألوان.

أنشودة هالصيصان شو حلوين لـ زينة عواد.

ماما وبابا زعلانين عملت ايه يا سوسو؟

نطنط، ريتال العبدالله.

خطة، بدي غيب، بيسان صيام.

يا أحفادي وسيم عوض، زينة عواد.

كم الساعة، زينة عواد.

سوسو غلطت يا حرام.

أيها الشرطي،حبيبي بيبي.

لازم نحكي باسم الله بدون إيقاع.

البرامج التي تعرض علي قناة كراميش