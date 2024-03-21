التردد الأهم اليومين دول..تردد ام بي سي مصر 1 على النايل سات متابعة العتاولة ورامز ونعمة الأفوكاتو

تردد ام بي سي مصر 1 حظت باهتمام الكثير من المتابعين والمشاهدين في الوقت الحالي بعد عرضها أشهر مسلسلات رمضان الجديدة ،2024 فالجميع يرغب في التردد الجديد الخاص بالقناة حتى يتم تنزيلها في أسرع وقت والاستمتاع بباقي المسلسلات والبرامج المميزة التي تعرض على شاشة القناة، حيث أن القناة دائما تقدم كل ما هو جديد ومميز حتى تنال إعجاب مشاهديها، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على أحدث تردد للقناة وأهم المسلسلات التي تعرض على شاشتها.

تردد ام بي سي مصر 1

هناك الكثير من متابعي القناة يبحثون عن التردد الجديد الخاص بقناة ام بي سي مصر1، حيث أن القناة تعد أحد أكبر الشبكات التلفزيونية على مستوى الوطن العربي فهي تحرص على شراء الكثير من المسلسلات المميزة وكذلك البرامج التلفزيونية الممتعة وخاصة في شهر رمضان الكريم وجاء تردد القناة الجديد 2024 كالتالي:

التردد 11470.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

أشهر مسلسلات ام بي سي مصر 1 في رمضان

تقدم القناة عبر شاشتها مجموعة مميزة من المسلسلات منذ الحلقة الأولى لها تمكنت من جذب انتباه المشاهدين من كافة الدول العربية، فهي تقدم ملحمة رمضانية قوية من المسلسلات والبرامج وأشهرها برنامج رامز جاب من الآخر الذي يعرض على شاشة القناة في تمام الساعة 6:00 مساء، وجاءت أهم المسلسلات المقدمة على شاشة القناة كالتالي: