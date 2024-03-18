التعليم غيرت الميعاد / موعد امتحانات الترم التاني 2024 خلاص بقت رسمي ..شوف امتحانك هيبدأ امتى؟

موعد امتحانات الترم التاني 2024 سأل عنها الكثير من الطلبة الطلبات وكذلك أولياء الأمور، فالجميع يرغب في معرفة مواعيد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2024 حيث قامت وزارة التعليم بتعديل المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وهو ما جعل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يشعرون بالحيرة بشأن هذه المواعيد والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي.

موعد امتحانات الترم التاني 2024

كانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل المواعيد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 وذلك لصفوف النقل طبقًا للخريطة الزمنية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023 2024 وأكدت الوزارة أن المدارس سوف تبدأ في الامتحانات الخاصة بأخر العام لطلاب مرحلة النقل وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية بدءًا من 8 مايو 2024 ضمن طبقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024، بحيث تبدأ المدارس في عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء 8 مايو 2024 بدلًا من السبت الموافق 25 مايو 2024؛ على أن تستمر الامتحانات حتى 23 مايو المقبل.

أما بالنسبة لموعد امتحانات الدبلومات الفنية فسوف يتم الإعلان عنها في وقت سابق حيث سوف تبدأ أيضاً في 25 مايو 2024 وسوف تستمر حتى تاريخ 6 يونيو 2024.

موعد امتحان الثانوية العامة 2024

بعد تسأل الكثير من طلاب طلاب الشهادة الثانوية وكذلك أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2024 قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان أن امتحانات الشهادة الثانوية التي لا تضاف للمجموع سوف يتم البدء بها قبل عيد الأضحى المبارك، أما بالنسبة لموعد امتحانات باقي مواد الثانوية العامة التي تضاف للمجموع سوف تبدأ من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 20 يوليو 2024.