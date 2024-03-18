“راتبك زاد 300 ألف دينار”.. وزارة المالية تُعلن سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الزيادة الأخيرة

نبهت اللجنة المالية النيابية التابعة لوزارة المالية، بسرعة إرسال جداول موازنة 2024 من أجل العمل على تشريعها، فضلاً عن زيادة درجات بعض الموظفين لـ 50%، وهي تشمل مخصصات الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، إضافة إلى أن ذلك سيتم العمل على صرفه مع الموافقة الرسيمة من قبل مجلس النواب وعقب إرسال الجداول لكي يتم تشريعها داخل المجلس والعمل على إعادة الوضع الإقتصادي وكذلك المالي بشكل صحيح.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

حدد وزارة المالية العراقية، سلم رواتب الموظفين في دولة العراق بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت 50%، على أن رواتب الدرجات المعنية بالزيادة، كما على النحو الأتي:-

الدرجة العاشرة من 425 ألف دينار عراقي إلى637 ألف دينار عراقي.

في حين أن الدرجة التاسعة من 477.5 ألف دينار إلى 716.25 ألف دينار عراقي.

الدرجة الثامنة تحصل على راتب من 582.5 ألف دينار عراقي إلى 837.75 ألف دينار عراقي تقريبًا.

هؤلاء هم الثلاث درجات الوظيفية التي تم تطبيق الزيادة الخاصة بهم من مجلس اللجنة النيابية وعقب التصديق على جدول الموازنة الجديدة لعام 2024 سيتم العمل على توزيعهم مباشرة.

الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، كما على الخطوات الأتية:-