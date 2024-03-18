مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الحلقة 7.. أمينة وشروق تكتشفان ما حدث لبدرية

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي واحد من أشهر المسلسلات الرمضانية والذي حظي بشعبية كبيرة ونال على إعجاب الكثيرين، حيث يعتبر من مسلسلات الدراما التي تشمل عدد من الفنانين المميزين، ومن خلال هذا المقال سنتعرف عن كل ما يخص مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يتم عرضه في رمضان 2024.

أحداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الحلقة 7

امتلأت حياة أمينة وشروق بالأحداث والمفاجآت وتحاولان بكل جهد معرفة ما حدث لبدرية، قررتا صحبة أمينة – هيلة إلى منزل بدرية وعند وصولهن اكتشفن اختبار حمل في غرفتها، في الوقت نفسه كان فهد يحاول إجبار فرح على مساعدته في مشكلته.

يتم عرض مسلسل زوجة واحدة لا تكفي في رمضان 2024 مع وجود إقبال واسع عليه، يدور المسلسل حول عائلة رشيد والذي يقوم بدوره ماجد المصري، وهيلة والتي تقوم بالدور هدي حسين واللذان يعيشان حياة رائعة مع بناتهم الثلاثة، وتعمل “هيلة” في إحدى المدارس المختلطة.

تتغير أحداث المسلسل عند بداية ظهور أسرار لم تكن معروفة عن رشيد مما يتسبب في صدمة كبيرة لأفراد العائلة، بالإضافة إلي أن هذا المسلسل يقوم بمناقشة العديد من القضايا الهامة المنتشرة في المجتمع مثل تعدد الزوجات والخيانة ومشكلة الشراع بين القيم التقليدية والتحديث.

مواعيد عرض مسلسل زوجة واحدة لا تكفي والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الحلقة 7 على أهم القنوات الكويتية وهم MBC1, MBC5 في الأوقات التالية:

حيث يتم عرض المسلسل في الكويت في تمام الساعة 10مساءً.

بينما يتم عرضه الساعة 9 مساءً في الإمارات.

يعرض مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الحلقة 7 في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

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هذا المسلسل أحدث ضجة واسعة بجانب وجود حالة من الجدل منذ بداية عرض الحلقات السابقة، والمسلسل يدور في إطار درامي مشوق بالإضافة إلى أن المسلسل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسرية.