موبايل ريملي الجديد realme 12 pro plus بمواصفات جبارة وتصميم منفرد .. شكله حلو وسعره رخيص

تمتلك شركة ريملي Realme موبايل ريملي الجديد من الأجهزة المتميزة في سوق الهواتف الذكية، وتوجد الشركة الصينية الناشئة التى أحدثت هزة في عالم صناعة الهواتف المحمولة من خلال مجموعة من الهواتف الفريدة والقوية وبأسعار تنافسية فوق الخيال، لمزيد من التوضيح في هذا المقال.

مواصفات موبايل ريملي الجديد

أعلنت شركة ريملي عن موبايل ريلمي الجديد الذي تم إعداده لمحبي الألعاب حيث يأتي مع عدة مواصفات منها:

ريلمي 8 بمعالج ميديا تيك المخصص للألعاب الـ Helio G95 مع شاشة سوبر أموليد و تصميم خفيف ومختلف.

بمعالج ميديا تيك المخصص للألعاب الـ Helio G95 مع شاشة سوبر أموليد و تصميم خفيف ومختلف. المعالج : ثماني النواة Mediatek Helio G95 تكنولوجيا 12 نانو

التخزين :128 جيجا

الرام : 8 جيجا رام

الكاميرا : خلفية رباعية 64+8+2+2 م.ب. / أمامية 16 م.ب.

الشاشة : 6.4 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل : اندرويد 11.

البطارية : 5000 مللي أمبير.

الشاشة تأتي بشكل الثقب وتأتي من نوع سوبر أموليد مساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 لعرض أكبر محتوى ممكن على شاشة الموبايل لمشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب مع توافق الشاشة الكامل لوضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود.

موبايل ريملي الجديد 12 Pro

قدمت شركة ريملي سلسلة الهاتف الجديد Realme 12 Pro مع مواصفات فوق متوسطة، يتمثل أبرزها فيما يلي:

معالج تشغيل Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والمكون من 4 أنوية.

معالج رسوميات من فئة Adreno 710.

الهاتف يعمل بنظام Android 14 وبواجهة مستخدم Realme UI 5.0.

يتضمن ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

شاشة منحنية من الجوانب نوعها AMOLED حجمها 6.7 بوصة ودقتها 2412 × 1080 بكسل، بمعدل تحديثها 120 هرتز، مع معدل سطوع 950 شمعة في البوصة.

تتضمن كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل وهذه الكاميرا تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

سعر موبايل ريملي الجديد Pro 12