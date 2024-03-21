عشان رمضان بيحب الحلويات…اعرف سعر السكر في المحلات كام واشتري واطمن على ميزانية البيت

سعر السكر في المحلات كام سؤال يبحث عن إجابته المصير من الأشخاص سواء ربات المنازل أو أصحاب المشروعات المختلفة، لأن السكر من السلع الأساسية التي تدخل في صناعة الحلويات والتي يزيد استهلاكها في شهر رمضان تحديدا، حيث تجهيز الكنافة والقطايف والحلويات الشرقية على عزومة الإفطار والتجمعات العائلية.

سعر السكر في المحلات كام

يبحث المواطنين في مصر عن سعر كيلو السكر خلال أيام شهر رمضان المبارك لأنه من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، خاصة تستعد ربات البيوت إلى تجهيز حلويات العيد من كعك وبسكويت وبيتيفور وغيرهم، والذي يعد السمر مكون أساسيا لهم خاصة بعد الأزمة، التي تعرض لها السوق المصري مؤخرا بسبب قلة السكر مقارنة بالاستهلاك المحلي مما نتج عنه ارتفاع مبالغا فيه في سعر الكيلو، وفي الأيام الحالية يتم توفير سكر في المحلات التجارية الموزعة على جميع مدن ومحافظات مصر، وقد بلغ سعر الكيلو 45.76 جنيه مع وجود تفاوت بسيط من منطقة إلى أخرى، في حين تقوم الحكومة بتوفير سكر بأسعار مخفضة للمواطنين المسجلين في منظومة الدعم التمويني، حيث يكون سعر السكر 12.5 جنيه للكيلو.

جهود وزارة التموين لحل أزمة السكر

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى القضاء على أزمة السكر نهائيا، من خلال توفير محصول بنجر السكر لمصانع السكر بإجمالي مليون طن بنجر، ليضخ في الأسواق 140 ألف طن سكر خلال الفترة الحالية حتى شهر أغسطس القادم، وتحرص وزارة التموين على توفير السكر بسعر 27 جنيه في معارض أهلا رمضان في كل المحافظات، وأكدت الوزارة على أنه بداية من الأسبوع القادم لن يشهد السوق اختناقات في المعروض.