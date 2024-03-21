رسميا الإعلان عن تفاصيل جراند ثيفت 6 الجديدة GTA 6 من روكستــــار وموعد صدورها الرسمي

تفاصيل جراند ثيفت 6 الجديدة التي تم نشرها بالموقع الرسمي لشركة اللعبة المنتجة حيث تضمن ذلك نشر كافة التفاصيل الجديدة التي من المقرر إضافتها للعبة Grand Theft Auto VI، حيث إن اللعب منذ أن تم طرح الفيديو الإعلاني والترويجي الخاص بها على مواقع النشر المختلفة وحصد الملايين من المشاهدات للتعرف على الإضافات الجديدة باللعبة التي طال انتظارها منذ عدة شهور حتى تم نشر بعد التسريبات المختلفة بصورة متكررة بما سوف تحتوي عليه اللعبه سواء بالمقالات أو بالفيديوهات.

تفاصيل جراند ثيفت 6 الجديدة

تم نشر الموقع الخاص باللعبة بوستر دعائي خاص بشكل اللعبة وذلك بهدف التعرف على الإضافات الجديدة التي تحتويها اللعبة فيظهر في هذا الفيديو أبطال يقومون بخوض المعارك والبطولات المختلفة للعبة GTA 6، فيظهر البطل والبطلة وهم يقومون بالمعارك والمغامرات والتي من المقرر أن تكون في ولاية نيولاند، كما قامت الشركة بالتنويه عبر صفحتها الرئيسية أن اللعبة سوف تحتوي الكثير من المغامرات الذي تكون مصاحب معها مركبات بتنوع الخصائص وكذلك سوف تتضمن اللعبة العديد من الأسلحة الجديدة المخصصة مغامرات والتي تختلف كثيرا عن المغامرات السابقة، حيث أن اللعبة في هذه الإضافات الجديدة سوف تكون مغمورة بالإضاءة والمصابيح النيون والتي تجعل الشوارع مضيئة جدا وكأنها في وقت الظهيرة.

هل تحميل اللعبة متوافق مع جميع الاجهزه

قامت الشركة المنتجه للعبة بالنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة بأن لعبة جراند ثيفت اوتو 6 سوف تكون متوافقة مع أجهزة Playstation 5، كذلك سوف تكون متوافقة أيضاً مع اجهزة XBOX Series، بالإضافة إلى إمكانية اللعب على أجهزة ويندوز المختلفة وأيضاً الهواتف الذكية الإصدارات الحديثة منها وبالتالي فإن لعبه جاتا 6 سوف تكون متوافقة مع كافة الأجهزة المختلفة.

تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 6 يتم بشكل أفضل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المطورة للعبة جراند ثيفت اوتو 6 وذلك دون استخدام أي روابط أو أي برامج مختلفة، وتعتبر لعبة جاتا من أجمل الألعاب التي حصلت على مكانة كبيرة في الأوساط الشبابية خلال السنوات الماضية.