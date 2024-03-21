الوزارة حددتها خلاص .. موعد امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل ابتدائي واعدادي

موعد امتحانات شهر مارس من أهم الموضوعات التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب في مصر من مراحل التعليم المختلفة، حيث يخضع الطلبة في المدارس بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثاني الثانوي إلى امتحانات شهرية كل فصل دراسي، ويمتحن الطالب في الترم الواحد مرتين لشهرين كل منهم في الموعد المحدد، ومن المقرر أن تجرى امتحانات شهر مارس الحالي قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

موعد امتحانات شهر مارس

وفقا للتصريحات التي أدلت بها وزارة التربية والتعليم في مصر أن امتحانات شهر مارس الجاري تجرى بعد نهاية الشهر الحالي، حيث على جميع مديريات التربية والتعليم الإستعداد لوضع جدول الإمتحانات قبل حصول الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك، ويكون موجه المادة في كل مدرسة مسؤول عن وضع الإمتحانات، كما أن هذه الإمتحانات تكون غير موحدة على نطاق الإدارة التعليمية، هذا وقد ناشدت الوزارة مديريات التربية والتعليم بعدم الإخلال بنظام اليوم الدراسي العادي، والحرص على شرح المقررات الدراسية وفقا للجدول الزمني الموضوع من الوزارة، هذا وتغطي الأسئلة المقررات الدراسية لشهر مارس فقط في كل مادة.

حقيقة تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدا الجروبات التعليمية على منصة الفيس بوك، منشورات تفيد قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء بعض الدروس من مناهج الترم الثاني، في كل المواد الدراسية لصفوف النقل التي تخضع لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني، لذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلطة أن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة، كما أنه لا يوجد نية لإلغاء أي دروس في المناهج التعليمية، كما أن خطة الوزارة الزمنية تسير على ما يرام وسوف تعقد امتحانات الترم الثاني لسنوات النقل بداية من الثامن من مايو 2024.