” موت وخراب بيوت ”..الحكومة تعلن حالات إيقاف صرف المعاشات عن هذه الفئات 2024 .. مش هيتقبض معاشك لو كنت منهم

إن عملية تنظيم المعاشات ووصولها إلى المستحقين والمستفيدين منها تتم وفقا لآلية محددة، لذلك فإن عملية إسقاط المعاش في مصر تتم وفقا لقواعد خاصة ومجموعة من الشروط وذلك للتأكد ان المعاش يصل الى المستحقين والمستفيدين من المعاش وفي حالة وجود بعض الأشخاص الذين يحصلون على المعاش ولكنهم لا يستحقون يتم اسقاط المعاش عنه وقد أعلنت الحكومة عن حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاشات واليوم سنتعرف معا على تلك الحالات في السطور القادمة فتابعونا.

حالات إيقاف صرف المعاشات عن هذه الفئات 2024

قد حددت الحكومة وبالتحديد وزارة التأمينات عن الفئات والحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاشات وهي كالتالي:

الحالة الاولى في حالة تحقق أن المستفيد الذي يحصل على المعاش لديه دخل أكبر من قيمة المعاش وهنا على الجهات المختصة أن تتحقق من دخل المستفيد وفي تلك الحالة يتم صرف الفارق ما بين المعاش والدخل الذي يحصل عليه المستفيد.

في حالة التأكد من أن المستفيد قد تحسنت احواله المالية بالحصول على دعم مادي آخر أو أي أمر آخر ففي هذه الحالة تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة حق المواطنين في الحصول على المعاش.

في حالة وفاة الشخص المستفيد من المعاش يتم إيقاف المعاش بشكل تلقائي.

في حالة زواج الأرمل أو الأرملة المستفيدين من المعاش يتم إيقاف المعاش عنهم.

حالات وقف صرف المعاشات

هناك حالات يتم فيها إيقاف المعاشات وهذه الحالات كالتالي: