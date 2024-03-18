مسلسل العتاولة الحلقة 7.. خضر يحرق منزل نصار للضغط عليه

مسلسل العتاولة واحد من أبرز مسلسلات الدراما المصرية في رمضان 2024 الذي يتم عرضه على قناة MBC مصر، والمسلسل يدور في إطار درامي شيق وممتع، وتشهد الحلقة 7 من مسلسل العتاولة تطور في الأحداث من أبرزها حرق خضر لمنزل نصار.

أحداث مسلسل العتاولة الحلقة 7

تبدأ الحلقة 7 من المسلسل من خلال سيطرة من “تيحة” على “حنة” وهذا بعدما طلب منها خضر القيام بذلك، وقد تمكنت من استدراجها في الحديث واعترفت “زينة” بحبها لـ “نصار”، وفي الناحية الأخرى يذهب خضر إلى منزل الدخاني في محاولة منه أن يصلح ما قام بفعله ويظل “نجاتي” وزوجته مستمرين في طلب قطعة الآثار، ولكن خضر يؤكد له أنه لا يعرف شيء عنها وفي هذه اللحظة يقوم نجاتي وزوجته بتهديد خضر.

بعد ذلك يذهب خضر إلى منطقة العتاولة ويدخل في الكادر فارس ابن نصار أثناء محاولة الإمساك بالكرة، تنتهي أحداث الحلقة بدخول خضر متخفي إلي منزل نصار ويقوم بإلقاء مواد قابلة للاشتعال في كافة أنحاء المنزل وتشتغل ولكنه يتفاجئ بأن باب المنزل يتم فتحه ليخرج بشكل سريع من الشباك، بعد ذلك يذهب إلى المقهى ليفاجأ بوجود نصار هناك وأثناء حديثهما يأتي شخص يصرخ ويخبر نصار بأن منزله يحترق وأن ابنه موجود في المنزل، وفي هذه اللحظة يظهر على خضر ملامح الندم لأنه هو سبب الحريقة ولم يكن يعرف بأن ابن أخوه موجود داخل المنزل.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة الحلقة 7 والقنوات الناقلة

يتم عرض المسلسل بشكل يومي الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر، بالإضافة إلى أنه يتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر 2 الساعة 9:30 مساءً، بجانب عرضه على منصة شاهد.