موبايل Redmi note 13 4g الفئة المتوسطة بمواصفات عالية.. سعره حلو وامكانيات عالية

يعتبر موبايل Redmi note 13 4g هو أحدث إصدار متوسط من شركة شاومي حيث يأتي بالعديد من المميزات بداية بشاشة أموليد بحجم 6.67 بوصة وبدقة QHD ومعدل تحديث 120 هرتز الي جانب كاميرا خلفية رئيسية 200 ميجا بكسل بمثبت بصري وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، لذلك هو الخيار المثالي لمن يريد هاتف ذكي بمواصفات رائعة وسعر مناسب،تعرفوا على المزيد من المعلومات حول الهاتف في هذا التقرير.

مواصفات موبايل Redmi note 13 4g

توجد عدة مواصفات في موبايل Redmi note 13 4g جاءت على النحو الآتي:

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب.

يوجد به منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG.

تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .

يكون الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة شاومي الـ MIUI 14 .

يتوفر الهاتف باللون الاسود باللون البنفسجي باللون الأخضر.

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR Blaster.

يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

تكون خامات الظهر به من البلاستيك.

يأتي الهاتف بأبعاد 161.1x75x8 ملم مع وزن 188 جرام .

يأتي الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP54 .

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.2 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل من المعتاد.

يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

سعر موبايل Redmi note 13 4g

يبدأ سعر موبايل Redmi note 13 4g للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في الخارج من 250 دولار.