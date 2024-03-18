اضبطها الآن .. بأفضل جودة وآخر تحديث تردد قناة وناسه على النايل سات لمتابعة برامج الأطفال الجديدة 2024

تتمتع قناة وناسة الموجهة للصغار بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط وقد جذبت الملايين من المشاهدين منذ إطلاق بثها، نجحت القناة في بناء جمهور واسع ينضم إليه مختلف الأعمار وبالأخص الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات، وذلك بفضل المحتوى المميز والبرامج التثقيفية والتسلية التي تعرضها على مدار الساعة، تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وهي متاحة دون مقابل، وأصبح الكثير من الناس يسعون لمعرفة ترددات قناة وناسة على نايل سات لمتابعة محتواها المخصص للأطفال.

قناة وناسة الفضائية للأطفال

في اليوم الثالث من شهر يوليو لسنة 2007، أقام الفنان راشد الماجد حفلاً موسيقياً كبيراً شهد حضوراً لافتاً لمجموعة من الصحفيين، الإعلاميين، الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الهامة، وفي ذلك الإحتفال كشف النقاب عن إطلاق قناة وناسة، التي يمتلكها، والتي تعد جزءًا من مجموعة MBC وتدار من قبل شبكة الشرق الأوسط التلفزيونية، وتقدم برامجها للجمهور دون مقابل.

تردد قناة وناسة للاطفال

تبث قناة وناسة المخصصة للأطفال إرسالها عبر الأقمار الاصطناعية، وتتميز بالظهور بشكل بارز على قمر نايل سات من خلال ما يلي:

التردد :11430

معدل الاستقطاب:رأسي

معدل الترميز:27500

يمكن تلقي بث قناة وناسة الفضائية من خلال الأقمار الصناعية عرب سات باستخدام الترددات الموضحة أدناه:

التردد:11270

الاستقطاب:رأسي

معدل الترميز:27500

كيفية تثبيت قناة وناسة

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة الفضائية على التلفاز، يجب علينا استقبال البث الخاص بها عبر القمرين الاصطناعيين نايل سات وعرب سات، وللقيام بذلك نحتاج إلى اتباع الإرشادات الآتية:

اختيار قائمة الإعدادات من خلال الريموت.

الضغط على اختيار التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي للقناة.

إدخال التردد الجديد للقناة.

أختيار نوع الاستقطاب.

إدخال معدل الترميز.

الضغط على زر بحث

بعدها يمكنك الاستماع بمشاهدة القناة.

أشهر اغاني قناة وناسة

تضم قناة وناسة العديد من الأغاني المفضلة لدى الأطفال، وتأتي كالتالي: