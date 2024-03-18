تقديـم ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي الاندرويد هتخليك ملك .. اعرف الاول قبل صحابك

هناك ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي الاندرويد يمكنك الاستمتاع بها، لا سيما أن مطوري الواتساب عادة ما يقومون بوضع تحديثات مميزة جدا تجعل الجميع يفضل التعامل مع هذا التطبيق، علما بأن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة ما هي الميزة الجديدة التي أضافها المطورون، ومن خلال البحث وجدنا ان هناك ميزة جديدة قد تم طرحها لحماية الصورة الشخصية من التقاط لقطات الشاشة، لذلك هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه الميزة.

ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي الاندرويد

لقد تداول الكثير من الأشخاص عدة أخبار تفيد بأن مطوري الواتساب قد قاموا بإضافة ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي الاندرويد، ألا وهي حماية الصورة الشخصية من التقاط لقطات الشاشة وذلك لمستخدمي الهواتف الاندرويد فقط، حيث جاءت هذه الميزة تبعا لما تم إصداره من تقارير عن طريق أندرويد بوليس.

حيث تم مشاهدة تطبيق واتساب وهو يعمل على هذه الميزة الجديدة وعلى الرغم من أن ميتا هي المالكة لتطبيق قفل واتساب لم تعلن عن هذه الميزة حتى الآن، إلا أن الميزة قيد التشغيل الافتراضي في الوقت الحالي ويمكنك تشغيلها يدويا أو إيقاف تشغيلها حتى تحمي صورتك من أن يأخذها الغير عن طريق تصوير الشاشة.

خطوات إخفاء الصور الشخصية لجهات معينة

أصبح بإمكان جميع مستخدمي تطبيق واتساب وخاصة ممن يحملون الهواتف الاندرويد أن يقوموا باختيار تفعيل ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي الاندرويد، تلك الخدمة التي تحمي صورة الواتساب الخاصة بالشخص من ناحية، بالإضافة إلى أنه يمكنك أيضا من خلالها إخفاء الصورة الشخصية عن جهات اتصال محددة، وإليكم خطوات الإخفاء التالية