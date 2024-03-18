دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024 – 1445 مكتوب مستجاب.. اللهم اني أعوذ بك من ضيقة القلب

بحث مكثف في الساعات الأولى من اليوم الثامن في الشهر المبارك عن دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024، فبمرور الوقت يزداد المسلمون شوقًا في التضرع إلى الله عز وجل والامتثال لسنة نبينا محمد مع آيات القرآن الكريم ففي هذا الشهر تتأهب الأرض وكافة الناس إلى الاستعداد للشهر الكريم بتصفيد الشياطين وغلق أبواب النار وفتح أبواب الجنة، والذي فيه حرم دخول المسلم إلى النار والكثير والكثير من الأمور الواجب ذكرها، كما فيه تتجلى عظمة الدعاء لذا يتطرق المسلمين في التطلع لمعرفة أدعية كل يوم من الشهر الكريم، وإليكم أحب الأدعية لله بصدد الدعاء بها في تلك الليلة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024

نتناول اليوم أدعية اليوم الثامن من رمضان 2024 الذي بدأ منذ دقائق قليلة مما يتثنى للمسلمين التعرف على أهم الأدعية المحببة للدعاء بها خلال تلك الليلة بغية في نيل رضا الله، آملين أن تستجاب الدعوات من رب العباد:-

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري جبرًا أنت وليّه. يارب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظّم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

اللهم يا كافل العباد، وواهب الأرزاق، وموزع العطايا، ارزقنا نوراً في القلب، وضياءً في الوجه، وعافيةً في البدن، وسعةً في المال والعلم والعمل، وحُسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا، اللهم سترك وعفوك وودك وحُبك وقربك ورضاك ولذة النظر إليك، اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك، وغنى بك، يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم، اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني.

أدعية شهر رمضان المبارك 1445

وإليكم باقة من أفضل الأدعية التي من المحبب ترديدها طوال اليوم خلال شهر رمضان المبارك:-