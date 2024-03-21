كريم والسقا ومي مسيطرين|| ترتيب أفضل المسلسلات حتى الآن في السباق الرمضاني+موعد بداية مسلسلات النص التاني من رمضان

ترتيب أفضل المسلسلات حتى الآن من أكثر الأمور التي يبحث عنها محبي الدراما المصرية وكثير من النقاد الفنيين والعاملين في المجالات المتعلقة بالفن، حيث انطلق الماراثون الدرامي في بداية شهر رمضان المبارك 11 مارس، واكتظت جميع القنوات الفضائية بالحلقات اليومية لباقة متنوعة من المسلسلات لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، فما هو ترتيب المسلسلات التي حققت جماهير ومشاهدة عالية حتى الآن.

ترتيب أفضل المسلسلات حتى الآن

تقدم الدراما المصرية إلى الساحة الفنية 45 مسلسل في شهر رمضان المبارك في مجالات مختلفة ومتنوعة تماما، تدور بينهم منافسة شرسة لحصد أعلى نسب مشاهدة وتحقيق جدل حول الأحداث، والجدير بالذكر أن ترتيب أفضل المسلسلات يتغير يوما تلو الآخر، وأن قائمة أفضل خمس مسلسلات في الدراما المصرية تم تغييرها أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان، وحتى الآن نتعرف على أكثر خمس مسلسلات بحثا على محركات جوجل والتي جاءت كما بالترتيب التالي.

المركز الأول: مسلسل المداح ” أسطورة العودة ” بطولة النجوم حمادة هلال وهو الموسم الرابع على التوالي.

المركز الثاني: مسلسل الحشاشين الذي يحكي قصة تاريخية من القرن الحادي عشر بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبدالوهاب.

المركز الثالث: مسلسل العتاولة الذي تدور أحداثه في حارة شعبية داخل الإسكندرية بطولة احمد السقا وطارق لطفي والنجمة زينة.

المركز الرابع: مسلسل أشغال شاقة والذي يعد من أفضل المسلسلات الكوميدية للنجمة انتصار وهشام ماجد وأسماء جلال.

أما عن المركز الخامس فيأتي مسلسل ” بيت الرفاعي” للنجم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب.

مسلسلات ال15 حلقة في رمضان 2024

ظهر نوع جديد من المسلسلات في الدراما المصرية مؤخرا حيث يكون العدد الكلي لحلقات المسلسل 15 حلقة، عكس ما اعتاد الجمهور على مسلسل كامل يتكون من ثلاثين حلقة، وقد حققت هذه الأعمال نجاح كبير من المشاهدين وفيما يلي نتعرف على قائمة تلك المسلسلات في شهر رمضان الحالي.