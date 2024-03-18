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دعم 100 دينار takaful.naf.gov.jo.. رابط التقديم في المكرمة الملكية 2024 بالأردن والشروط اللازمة
المكرمة الملكية 2024 بالأردن، يبحث الكثيرون بالمملكة الأردنية الهاشمية عن كيفية الحصول على المكرمة الملكية والتي تصرف للمحتاجين وأصحاب الدخول المحدودة كل عام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعي المملكة لمساعدة المواطنين على شراء حاجاتهم ومتطلبات العيش الأساسية وتخفيف الأعباء المادية عليهم خلال الشهر الكريم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التقديم على المكرمة الملكية والشروط المطلوبة.
رابط التقديم في المكرمة الملكية 2024 بالأردن
يمكن للراغب في الحصول على المنحة المقدرة ب 100 دينار أردني التسجيل على موقع تكافل المخصص للمنح الاجتماعية لأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة، ثم يتم بحث طلبه ومراجعة المعلومات والمستندات المقدمة ومن ثم الرد عليه بالموافقة أو الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات :
- الدخول على موقع تكافل المملكة الأردينة من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ثم كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري في الخانات المخصصة لتسجيل الدخول.
- من بين المنح المتاحة اختر منحة “المكرمة الملكية”.
- قم بتعبئة استمارة الطلب بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحتها ثم اضغط على “تقديم الطلب”.
- تقوم الجهات المعنية ببحث الطلب المقدم للتأكد من استحقاقه للدعم من عدمه.
شروط المكرمة الملكية 2024 بالأردن
وضعت المملكة الأردنية عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم ليستحق الحصول على المكرمة الملكية ويتم صرف مبلغ المنحة له، وفيما يلي نستعرض لكم شروط استحقاق المكرمة الملكية 2024 بالأردن :
- أن يكون المتقدم اردني الجنسية ومقيم داخل الأردن بصفة دائمة.
- ألا يكون لديه عمل أو مصدر دخل ثابت.
- أن تكون الأسرة غير مستفيدة من برامج دعم اجتماعي أخرى.
- تقديم كافة المستندات المطلوب ارفاقها مع الطلب.