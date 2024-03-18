دعم 100 دينار  takaful.naf.gov.jo.. رابط التقديم في المكرمة الملكية 2024 بالأردن والشروط اللازمة

رابط التقديم في المكرمة الملكية 2024 بالأردن

يمكن للراغب في الحصول على المنحة المقدرة ب 100 دينار أردني التسجيل على موقع تكافل المخصص للمنح الاجتماعية لأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة، ثم يتم بحث طلبه ومراجعة المعلومات والمستندات المقدمة ومن ثم الرد عليه بالموافقة أو الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات :

الدخول على موقع تكافل المملكة الأردينة من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري في الخانات المخصصة لتسجيل الدخول.

من بين المنح المتاحة اختر منحة “المكرمة الملكية”.

قم بتعبئة استمارة الطلب بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحتها ثم اضغط على “تقديم الطلب”.

تقوم الجهات المعنية ببحث الطلب المقدم للتأكد من استحقاقه للدعم من عدمه.

شروط المكرمة الملكية 2024 بالأردن

وضعت المملكة الأردنية عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم ليستحق الحصول على المكرمة الملكية ويتم صرف مبلغ المنحة له، وفيما يلي نستعرض لكم شروط استحقاق المكرمة الملكية 2024 بالأردن :